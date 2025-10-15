Pessina prova ad uscire dal calvario. Monza chiede aiuto al suo capitano

L’estate e l’avvio di stagione si sono rivelati molto complessi. Ma per il Monza la vittoria contro il Catanzaro, ottenuta prima della sosta per le nazionali, può rappresentare il perfetto trampolino di lancio. I biancorossi ora non vogliono più guardarsi indietro e sperano che a guidare la svolta sia il loro uomo simbolo: il capitano Matteo Pessina. In questi ultimi dieci giorni il tecnico Paolo Bianco ha incassato la fiducia pubblica dell’Amministratore Delegato Mauro Baldissoni, la squadra ha potuto allenarsi con più serenità e il focus si è basato principalmente sul far ritrovare la migliore condizione a diversi giocatori chiave. Tra i quali appunto c’è lui, Pessina, il così detto "figlio di Monza", nonché colui che forse più di tutti è chiamato a riscattarsi dopo un ultimo anno oltremodo complesso.

Un calvario, praticamente: l’ultimo gol risale a settembre 2024 e da novembre ad oggi il leader del Monza ha saltato 33 partite su 37. Prima il grave problema al tendine del bicipite femorale che lo ha tenuto fuori gran parte della scorsa stagione, poi i nuovi, anche se più lievi problemi muscolari avuti a settembre, per i quali è comunque fermo da oltre un mese. In mezzo la dolorosa retrocessione dalla A alla B, le sirene di mercato e i dubbi tra il restare nella propria “casa“ o andare altrove per giocare di nuovo nella massima categoria. E infine la scelta, fatta col cuore, di rimanere in Brianza. "Chi è di Monza come lui ha un’altra mentalità e può dare davvero un qualcosa in più", ha sottolineato qualche tempo fa il tecnico Bianco, che spera finalmente di riaverlo a disposizione sabato per il big match contro il Frosinone. Pessina è infatti tornato in gruppo nei giorni scorsi e andrà dunque gestito attentamente. Il suo talento in mezzo al campo a questo Monza serve terribilmente e la speranza di tutto l’ambiente biancorosso è che una volta tornato, Pessina non abbia nuove ricadute e possa così tornare ad essere un fattore determinante sotto il profilo tecnico e fisico.

Anche perché, per il resto, l’infermeria non è destinata a svuotarsi del tutto. Le Nazionali hanno portato infatti una tegola importante. Il centravanti e capocannoniere della squadra (3 gol in 6 presenze), Agustin Alvarez, ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro. La società non ha ancora stabilito i tempi di recupero precisi, ma le sensazioni non sono buone: l’uruguaiano dovrebbe stare fuori almeno 4 settimane con la speranza di non andare oltre a livello di tempistiche. In un momento delicato e ricco di impegni il Monza perde così il suo uomo più prolifico per almeno cinque partite e deve trovare soluzioni alternative affidandosi alle punte “di riserva“. Come Caprari, Maric e Petagna. Tuttavia nessuno di questi tre è apparso finora particolarmente brillante, soprattutto in fase realizzativa (0 gol totali). Dunque la scelta più probabile dovrebbe corrispondere al nome di Dany Mota che, nelle prime due giornate di campionato antecedenti all’arrivo di Alvarez, ha agito da punta centrale. Anche il portoghese è però fermo da oltre un mese per infortunio. Come Pessina è rientrato in gruppo in questi giorni e sembrerebbe dunque pure lui sulla via del rientro. Difficilmente, però, potrà essere spremuto subito e inevitabilmente occorrerà fare parecchie rotazioni.