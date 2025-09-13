Fabrizi regala un punto importante alla Pianese: con la Samb finisce 1-1

Piancastagnaio, 13 settembre 2025 – Buon punto in rimonta per la Pianese che pareggia al Comunale con la Sambenedettese dopo essere andata in svantaggio. La Pianese parte propositiva e cerca di colpire sugli esterni. Al 10’ ci prova Proietto su punizione, ma la difesa respinge. Poco dopo ci tenta Marco Bertini, ma la retroguardia allontana. Al 23’ Sussi serve un cross preciso per Bellini che gira di testa, mandando la palla di poco sopra la traversa.

La Sambenedettese risponde subito con un inserimento di Nouhan Touré, ma Amey devia in angolo. Sul corner successivo Eusepi calcia, trovando la traversa a salvare i bianconeri. Al 36’ gli ospiti passano: Zoboletti mette al centro, Eusepi anticipa tutti e di testa batte Tommaso Bertini da distanza ravvicinata. Al 44’ l’arbitro assegna un rigore alla Samb per un presunto tocco di mano, ma provvidenziale è la chiamata all’FVS della panchina bianconera: il direttore di gara torna sui suoi passi e annulla la decisione.

La Pianese reagisce in pieno recupero, al 49’: Sussi crossa, Fabrizi controlla con classe, salta Pezzola con un sombrero e insacca. Al rientro ci prova subito la Pianese, ma i tentativi di Fabrizi e Proietto vengono entrambi ribattuti dalla difesa rossoblù. La squadra di Rognini aumenta la pressione, senza però riuscire a trovare il varco giusto per colpire. Al 18’ della ripresa è Alfieri, per gli ospiti, a provarci, ma il suo tiro finisce alto. Grande occasione per la Pianese al 23’: Fabrizi si invola nella metà campo avversaria, ma al momento della conclusione Candellori è bravissimo in scivolata ad anticiparlo. Al 94’ è la Samb ad avere nei piedi di Sbaffo il pallone della vittoria con una punizione da posizione pericolosa la barriera bianconera fa buona guardia.

PIANESE - SAMBENEDETTESE 1-1, IL TABELLINO

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Ercolani (1’st Gorelli), Masetti, Amey; Sussi, Bertini M., Proietto, Tirelli (16’st Balde), Coccia (16’ st Martey); Fabrizi (44’st Sodero), Bellini (27’st Ongaro). Panchina: Filippis, Porciatti, Peli, Chesti, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Rognini (Birindelli squalificato).

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Alfieri (23’st Lulli), Tourè N. (47’st Battista); Candellori, Tourè M. (13’st Paolini), Martins (1’st Marranzino); Eusepi (47’st Sbaffo). Panchina: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Scafetta. Allenatore: Mancinelli (Palladini squalificato).

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari (D’Ettorre-Miccoli).

Reti: 36’ pt Eusepi, 49’ pt Fabrizi.

Ammoniti: Toure M. Spettatori: 866 (639 + 227 abbonamenti). Recuperi: 2, 5.