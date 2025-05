Pierantonio batte Atletico BMG 2-1 e sfiora i playoff

PIERANTONIO 2 ATLETICO BMG 1

PIERANTONIO (4-3-3) Zandrini; Pettinelli, Allegrucci, Petrara, Francioni; Gaggioli (36’st Lanzi), Laassiri, Cervini (45’st Rondoni); Dragoni (36’st De Iuliis), Fastellini, Salis. A disp.: Sergiacomi, Conti, Montefusco, Pelati, Marinelli. All.: Giacomo Bruni.

ATLETICO BMG (4-2-3-1) Battistelli; Boninsegni (22’st Angeli), Canalicchio, Fapperdue, Ciucci (44’st Rossi); Giambi, Gatti (30’st Martellini); Cuccioletta, Carrello, Giustini (30’st Proietti); Colombi. A disp.: Santini, Rinalducci, Lucaroni, Chiaverini, Guazzaroni. All.: Francesco Farsi. Arbitro: Speziali di Foligno (Krriku e Bacci).

MARCATORI: 9’st rig. Fastellini, 12’st Dragoni (P), 18’pt Colombi (B).

NOTE: Ammoniti Pettinelli (P), Canalicchio (B). Recupero: 0’pt, 4’st.

Il Pierantonio chiude la stagione con una vittoria al Marinelli che lascia i biancazzurri di Bruni a 2 punti dalla zona playoff. Un primo tempo di marca Bmg con Colombi che porta in vantaggio la formazione di Farsi, chiudendo così la stagione a quota 19 gol. Nella ripresa il Pierantonio la ribalta. Laassiri si procura un penalty che Fastellini non sbaglia per l’1-1 al 60’. Tre minuti e Dragoni conferma di essersi pienamente ristabilito dopo l’infortunio al ginocchio siglando il gol vittoria.