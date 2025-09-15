Pierantonio, è qui la festa?. Patrignani stende il Bastia

PIERANTONIO

1

BASTIA

0

PIERANTONIO (4-1-4-1): Zandrini, Patrignani, Allegrucci, Gaggioli, Petrara, Cenci (22’ st Romani), Buzzi (22’ st Francioni), Paciotti (13’ st Procacci), Antognoni (34’ st Retini), Laassiri (28’ st Ismailji), Pettinelli. A disp. Sirci, Procopio, Rondoni, Carrello.

All. Bruni

BASTIA (4-2-3-1): Belia, Cozzali (34’ st Balducci), Trottini, Tondini, Giabbecucci, Bokoko, Bagnolo (29’ st Passaquieti), Romio (34’ st Mendes), Confessore, Del Prete, Hysenaj. A disp. Rossi, Brevi, Dedja, Kapitan, Ndiaye, Battistelli.

All.Tomassoli

ARBITRO: Messouk di Foligno 6 (Mariani di Perugia e Stocchi di Foligno)

Marcatore: 12’ st Patrignani

Note: spettatori 300 circa. Angoli 3-3. Recupero 1’ pt; 5’ st.

Ammoniti Patrignani e Gaggioli del Pierantonio; Confessore e Del Prete del Bastia.

PIERANTONIO - Chi fermerà il Pierantonio? É la domanda che tutti si fanno dopo le prime due giornate del campionato di Eccellenza che vedono la formazione di Bruni veleggiare a punteggio pieno con sei punti in classifica.

Non sono solo le due vittorie in campionato a far riflettere. Perché il Pierantonio ha vinto anche le tre gare di Coppa, approdando alle semifinali.

Cinque partite ufficiali e cinque vittorie per un Pierantonio che arrivava alla sfida con il Bastia un po’ incerottato, con un’assenza pesante su tutte: quella di bomber Carrello, out per un problema muscolare. Poco importa ai biancazzurri perché Laassiri e Pettinelli lì davanti non fanno rimpiangere il puntero siciliano.

Quando poi il Bastia di Tomassoli si rende pericoloso dalle parti di Zandrini, con Confessore e Del Prete, ci pensa il portierone biancazzurro ad abbassare la saracinesca. Ecco così che il gol partita arriva dopo 12 minuti della ripresa quando Patrignani si inventa una prodezza che fa esplodere e sognare il Marinelli. Se è vero che chi ben comincia...