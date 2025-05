Pietralacroce confermato in Prima Categoria: salvezza conquistata nel playout contro S.Biagio

Il Pietralacroce sarà protagonista anche la prossima stagione in Prima Categoria. I dorici hanno lottato con le unghie e con i denti per tenersi stretta la categoria per il secondo anno di fila. E ci sono riusciti. In casa, al Paolinelli, nel playout contro il S.Biagio. Salvi grazie alla miglior classifica alla fine della stagione regolare.

Fondamentale la vittoria alla prima giornata colta proprio nella frazione osimana. Lo scontro diretto favorevole ha fatto così la differenza visto l’equilibrio in classifica (chiusa a pari punti proprio contro il S.Biagio) e sul campo (0-0 dopo i supplementari).

"Disputare anche il prossimo anno il campionato di Prima rappresenta per noi è un grandissimo risultato" commenta Maurizio Marincioni, direttore generale. "Il playout non ha offerto grandi contenuti tecnici, ma quello che contava era raggiungere l’obiettivo, non subire gol" continua Marincioni.

"Siamo la terza realtà calcistica di Ancona. Questa salvezza rappresenta un grande risultato considerando la dimensione finanziaria della società che gestisce il rapporto con i suoi giocatori in maniera effettivamente dilettantistica, quasi un’eccezione in queste categorie. Ogni anno ci vediamo ‘scippati’ dei migliori giocatori da parte delle squadre che possono permettersi rimborsi anche importanti. Nonostante tutto negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi da gigante in ambito organizzativo creando una struttura efficiente, agile, organizzata.

Siamo un gruppo di dirigenti che lavora in sintonia, con spirito costruttivo e propositivo, con una progettualità ben chiara che purtroppo però si scontra con la carenza degli impianti e con l’assenza di un supporto istituzionale che in altre comunità è forte e consistente".

Il futuro? "Ci sono varie certezze. Vorremmo consolidare la presenza in Prima Categoria, dare ancora maggiore forza al settore giovanile. Nato da zero nell’ultimo triennio ha raggiunto risultati straordinari vincendo il campionato Juniores e quest’anno siamo arrivati quarti a livello regionale con società di categorie superiori.

E poi ci piacerebbe ipotizzare un futuro dove sia possibile ‘gestire’ un impianto in cui dare realizzazione e sviluppo a quelli che sono i disegni della società per diventare un punto di riferimento per il calcio anconetano".