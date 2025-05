Pietralunghese e Bastia pareggiano 1-1: Mangiaratti e Del Prete protagonisti

PIETRALUNGHESE 1 BASTIA 1

PIETRALUNGHESE (4-4-1-1): Abibi; Magalotti, Capezzuto, Met Hasani, Lilli (14’st Pauselli); Convito, Marietti (14’st Simoncini), Locchi (20’st Aquilini), Mangiaratti; Ventanni (34’st Duranti); Al. Rossi (24’st Francioni). A disp.: Nappo, Eramo, Brunella, Balini. All.: Luca Pierotti.

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Bei, Brevi, Reka; Rosignoli, Mancini, Ubaldi; Orlandi (40’st Casale), A. Santucci (10’st Morlandi), Del Prete. A disp.: An. Rossi, G. Santucci, Baratteri, Belloni, De Santis, Ndiaye, Cicioni. All.: Paolo Cotroneo.

ARBITRO: Vitali di Perugia (Di Cesare e Piccini).

Marcatori: 38’pt Mangiaratti (P), 32’st Del Prete (B).

Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Mangiaratti, Locchi (P), Del Prete (B).

Un punto che vale la salvezza per il Bastia. Un pari che sancisce le qualità di Mangiaratti, protagonista assoluto con le sue 11 reti in casa Pietralunghese e permette già alla formazione del patron Martinelli di pensare alla prossima stagione con rinnovate ambizioni. La gara del Martinelli si sblocca al 38’ quando Mangiaratti firma l’1-0 dei padroni di casa. Il Bastia per salvarsi ha assolutamente bisogno di un punto e il guizzo di Del Prete alla mezzora della riprese consente ai biancorossi di volare a più 11 sul Castiglione del Lago, evitando così i playout.