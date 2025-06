Pietro Cianci resta alla Ternana: esercitato il riscatto dal Catania

TERNI – La prima concreta notizia di mercato lascia ben sperare: Pietro Cianci resta con le Fere. La Società rossoverde, come riportato da varie fonti anche di origine etnea, avrebbe esercitato il riscatto del cartellino dal Catania. Nulla trapela per quanto riguarda le cifre, ma la scorsa estate, quando l’attaccante arrivò in prestito, le indiscrezioni parlavano di 100 mila euro. Cianci, classe ’96, autore in stagione di 13 gol e 6 assist, fin dall’immediato post-Pescara, aveva del resto lasciato intendere che a Terni sarebbe rimasto molto volentieri. Per lui, tra l’altro, era emerso nei giorni scorsi un notevole interesse da parte dell’Arezzo. Ma sembra che il tecnico rossoverde Fabio Liverani non abbia esitato a chiedere la conferma dell’attaccante. Vedremo se la sua permanenza farà lievitare le possibilità relative a quella di Emmanuele Cicerelli, considerando la stima e amicizia in essere tra i due bomber, oltre al fondamentale grande affiatamento in campo. Non sarà facile. Se infatti per Cianci sussisteva il diritto di riscatto, per Cicerelli (seguito anche da Club di categoria superiore) il medesimo era obbligato in caso di promozione in B delle Fere e non esistente in caso contrario. La Ternana dovrebbe intavolare una trattativa con il Catania, anche puntando sul fatto che il calciatore ha sempre manifestato grande affetto e riconoscenza nei confronti della piazza rossoverde.

Augusto Austeri