Pirazzoli, scacco alla Sammaurese. Il Sasso Marconi sbanca il Macrelli

sammaurese

1

sasso marconi

2

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer 5; Masini 6 (43’ st Scanagatta sv), Morri 5,5, Ferrani 5,5, Beconcini 6 (43’ st N. Ravaioli sv); Maltoni 6, Manuzzi 5,5 (33’ st Gallo sv), Forte 6 (25’st Mavanga 6); Bonandi 6, Merlonghi 6,5, Papa 7 (25’ st Moncastelli 6). All.: Protti.

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste 6,5; Galassi 6, Cinquegrana 6, Marcaletti 6,Montanaro 6; Bonfiglioli 5,5 (1’ st Pirazzoli 7), Geroni 7, Pampaloni 6,5 (18’ st Barattini 6); Balleello 6 (33’ st Michael sv); Baietti 6 (29’ st Mancini 6), Armaroli 6. All.: Pedrelli.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Reti: 29’ pt Papa, 4’ st Pampaloni, 19’ st Pirazzoli.

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Marcaletti, Merlonghi, Beconcini, Barattini, Morri; recupero 2’ e 5’.

Il Sasso Marconi sbanca il “ Macrelli” anche grazie alle correzioni che Pedrelli ha saputo apportare durante la gara. La partenza della Sammaurese è ottima e il Sasso è costretto spesso a ricorrere al fallo: al 4’ Merlonghi impegna severamente Celeste con un diagonale potente, al 7’ lo stesso Merlonghi cerca un compagno a centro area e anche questa volta Celeste respinge a fatica. Al 23’ al tiro ci va Bonandi ma in modo tanto centrale che Celeste para senza affanno, al quarto tentativo la Sammaurese passa, al 29’ il potente rasoterra di Papa supera la guardia di Celeste, al 47’ dal corner palla di nuovo a Merlonghi che ci prova di destro prima e di testa poi ma Celeste respinge.

Ad inizio ripresa la svolta: Pedrelli toglie Bonfiglioli per inserire Pirazzoli, fuori un centrocampista per un attaccante: la mossa si rivelerà azzeccata. Al 4’ sulla punizione battuta da Geroni lo stacco di Pampaloni vale il pareggio, al 13’ ci riprova Papa ma questa volta il tiro viene deviato in corner. Al 18’ Pampaloni lascia il posto a Barattini che dopo appena un minuto mette in area una palla sulla quale difesa e portiere di casa latitano e Pirazzoli deve solo appoggiarla in porta. Al 23’ il colpo di testa di Forte manda la palla sulla traversa, al 31’ un assist di Bonandi libera al tiro Mavanga che trova Celeste pronto a chiudere sul suo palo, al 37’altro assist di Bonandi, questa volta per Maltoni che prova a superare Celeste con un rasoterra ma il portiere ospite si salva in due tempi.