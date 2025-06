A Palermo. Il totonome su chi seguirà Inzaghi. Un esubero o un "pretoriano»

Da ieri in tutta la città rimbalza il "totonome" legato all’operazione che porterà Pippo Inzaghi in Sicilia: il Palermo infatti, per ottenere il via libera per la firma che legherà il tecnico alla panchina rosanero, preleverà dallo Sporting Club anche un calciatore. Sarebbe questo l’accordo trovato tra i due club per lasciar partire l’ex centravanti del Milan: resta soltanto da capire qual è il profilo individuato per completare questo puzzle. Da Palermo sono arrivate voci di un Pisa disposto a salutare Matteo Tramoni: si tratta, ovviamente, di una ipotesi del tutto irreale, poiché il talento italo-corso è pronto a misurarsi e affermarsi in Serie A. Le strade per la definizione del calciatore inglobato nell’affare Inzaghi sono due: l’inserimento di un vero e proprio "esubero" della rosa oppure la scelta di un "pretoriano" di Inzaghi.

Nel primo caso i giocatori che potrebbero essere coinvolti nella trattativa sono Pietro Beruatto, Alessandro Arena o Emanuel Vignato. Per motivi differenti sono calciatori che nella prossima stagione potrebbero trovare poco spazio in massima serie. Se invece il Pisa dovesse optare per il "sacrificio" di uno dei suoi grossi calibri, i riflettori potrebbero essere puntati su Stefano Moreo o Arturo Calabresi. Entrambi sono molto legati al tecnico piacentino e tutti e due rischiano di scivolare indietro nelle gerarchie di un gruppo rinnovato per affrontare con competitività la Serie A. Sia Moreo che Calabresi sono due punti di riferimento dello spogliatoio e proprio per questo la decisione finale potrebbe essere lasciata a loro, senza pressione da parte del club nerazzurro.

M.A.