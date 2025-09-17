A tutto allenamento al centro di San Piero. Così si affronterà il trittico di impegni

di Lorenzo Vero

Si riparte. Si riaprono i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado. Dopo essersi allenati nella mattinata di lunedì, ieri la squadra ha goduto di un giorno di riposo per ricaricare le pile e prendere energia in vista del trittico di impegni previsti nella prossima settimana (Napoli, Torino e Fiorentina). La giornata nerazzurra si aprirà la mattina, nella quale avrà luogo un altro media day che rappresenta un’occasione per presentare alla stampa molti dei nuovi acquisti arrivati nel calciomercato estivo. In particolare, calciatori che già sono arrivati da temo in nerazzurro, collezionando anche varie presenze come Aebischer, quindi Lusuardi, sostituito all’intervallo contro l’Udinese, M’Bala Nzola, Mbambi (andato in gol in Primavera nella giornata di sabato), Simone Scuffet, fino a calciatori che ancora devono scendere in campo quali Vural, Lorran e Raul Albiol. Presente anche il presidente Giuseppe Corrado, che nell’occasione avrà modo di presentare la nuova partnership stretta con l’azienda Boglioli. Dopo l’evento per la stampa, la squadra tornerà in campo agli ordini di Albert Gilardino e del suo staff.

Inizia la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma lunedì sera allo stadio Maradona. Una data dovuta all’impegno dei campioni d’Italia in carica nella serata di domani, che per l’esordio in Champions League sfideranno all’Etihad Stadium di Manchester il City di Pep Guardiola e Gianluigi Donnarumma. La squadra nerazzurra potrà quindi guardare i propri avversari nella sfida di cartello della serata della massima competizione europea. Chissà se, dati gli impegni ravvicinati, Conte non possa optare per far rifiatare qualcuno nella sfida contro il Pisa. Dopo la seduta del mercoledì, i nerazzurri torneranno in campo giovedì, sempre nel pomeriggio, così come venerdì. Allenamento mattutino il sabato, con i giocatori che potranno così poi passare del tempo libero prima della seduta di domenica, giornata nella quale prima parlerà in conferenza stampa mister Alberto Gilardino, quindi è previsto l’ultimo allenamento sul campo che anticiperà la partenza direzione Napoli. Il Pisa arriva a questo momento con l’infermeria oramai svuotata, essendo rientrati anche Vural ed Esteves nella lista dei convocati contro l’Udinese, mentre Leris oramai ha dimostrato di aver reso l’infortunio un lontano ricordo. In queste giornate la formazione nerazzurra lavorerà senza dubbio sulla concretizzazione in fase offensiva, vero aspetto negativo delle prime giornate. La difesa (che in tre giornate, di cui due contro corazzate come Atalanta e Roma, ha subito solo tre gol), si prepara al confronto contro De Bruyne, Hojlund, McTominay e compagnia. Saranno giornate impegnative a San Piero a Grado.