AGENZIE DI SCOMMESSE. Bookmakers. Pisa "sfavorito»

I bookmakers non hanno dubbi: una delle squadre maggiormente candidate alla retrocessione in cadetteria è lo Sporting Club. È quanto emerge da un’analisi delle ultimissime quotazioni redatte da quattro piattaforme specializzate nelle scommesse: secondo bet365 (fresco di annuncio come nuovo sleeve sponsor della formazione nerazzurra) il passo indietro del Pisa al termine delle trentotto giornate è quotato a 1,72 volte la posta scommessa; Snai dà la retrocessione degli uomini di Gilardino a 1,70; Lottomatica la quota a 1,6 e infine per Sisal questa possibilità e quotata a 1,65. In questa speciale classifica virtuale il Pisa non è ultimo: all’ultimo gradino gli specialisti delle scommesse vedono la Cremonese, con una quotazione media 1,52. In particolare per Lottomatica saranno i grigiorossi a chiudere, con maggiore probabilità, in fondo alla classifica di Serie A: secondo questa agenzia la retrocessione del club lombardo è quotata a 1,35 volte la posta scommessa. Il terzetto delle compagini maggiormente indicate per il passo indietro è l’Hellas Verona: la retrocessione degli scaligeri in media è quotata a 2,19 la posta. Lievemente più avvantaggiate nella corsa alla scommessa sono Lecce e Cagliari: tra le squadre con la quotazione più bassa troviamo anche Sassuolo, Parma, Genoa e Udinese.

M.A.