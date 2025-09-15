Akinsanmiro, il futuro inizia oggi: "Meritavamo di pareggiare"

La partita con l’Udinese ha rappresentato l’esordio dal primo minuto in campionato per Ebenezer Akinsanmiro. Schierato a sorpresa da Gilardino al posto di Marin in mezzo al campo (il mediano rumeno era tornato particolarmente stanco dalle partite con la nazionale), il centrocampista nigeriano ha offerto quantità in mediana, senza però riuscire a evitare la sconfitta. "Penso che avremmo meritato il pareggio" ha dichiarato in conferenza stampa al termine della partita.

La scorsa stagione il giocatore di proprietà dell’Inter è stato uno dei pochi elementi positivi di una Sampdoria che ha scongiurato incredibilmente la salvezza. Allo stesso obiettivo è chiamato a Pisa. "Abbiamo fatto il nostro meglio – spiega Akinsanmiro –, ma non siamo riusciti a muovere la classifica". Idee precise – quelle comuni a tutti – circa l’incontro di ieri: "Ci è mancata la finalizzazione, ma abbiamo creato tante occasioni offensive".

Chiaro quindi il punto focale sul quale lavorare: "Dobbiamo capitalizzare al meglio". Classe 2004, alla prima vera esperienza in A dopo l’esordio a Lecce con la maglia dell’Inter, Akinsanmiro al momento sembra essere il primo cambio rispetto al duo titolare formato da Marin e Aebischer, date le scelte dell’allenatore. Lo stesso calciatore ha detto la sua circa i suoi primi mesi trascorsi da calciatore del Pisa: "Qui posso migliorare e crescere. Mi trovo molto bene anche con i compagni di squadra, non mi hanno mai fatto sentire come un nuovo arrivato". Ventuno anni a novembre, il nigeriano ha tutto il futuro dalla sua e ha dimostrato di poter contribuire alla causa nerazzurra.

Lorenzo Vero