Alberto Aquilani e le sostituzioni strategiche: una nuova abitudine in stagione.

I cambi all’intervallo stanno diventando una vera e propria abitudine in stagione per Alberto Aquilani. Anche al "Tombolato", come già era successo recentemente contro Cosenza, Sampdoria e Parma, ha deciso di adottare una sostituzione (doppia) per la seconda parte. A subentrare è stato Bonfanti (come già accadde sia contro la Sampdoria che al "Tardini"), prendendo il posto di Mlakar, reo di un grave errore sottoporta, e Beruatto, che ha preso il posto di Calabresi in un cambio che sembrava preparato dopo i tanti impegni ravvicinati, piazzandosi centrale di sinistra nella difesa a tre, con Canestrelli traslato a destra. La sostituzione al quarantacinquesimo dall’avvento dei cinque cambi ha assunto un significato strategico, non andando a toccare gli altri slot disponibili. Nel caso dei nerazzurri, però, sempre più spesso suonano come "mea culpa" rispetto a degli errori della prima parte. L’ingresso del numero nove, spesso al posto di un compagno, né è l’esempio.

