Alberto Gilardino nuovo allenatore del Pisa: accordo in vista della Luminara

Siamo arrivati alla Luminara, il giorno più atteso dai pisani. E, come regalo, potrebbero ricevere l’allenatore della promozione. Il nome è noto, lo ripetiamo da quasi una settimana: sarà Alberto Gilardino. L’operazione ha preso una svolta decisiva in coincidenza con l’arrivo in Italia del patron Knaster e una serie di incontri ravvicinati a Forte dei Marmi. L’allenatore di Biella – secondo quanto riportano i media genovesi – si è liberato anche dall’ultimo nodo burocratico, rescindendo il contratto con il Grifone che lo legava fino a giugno 2026.

A Gilardino è stato offerto un contratto biennale, con opzione per una terza stagione in caso di salvezza. Stessa formula – guarda caso – pensata anche per Inzaghi, ai tempi. Le cifre? Si parla di circa un milione di euro a stagione, secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira. Un compenso in linea con quello del suo predecessore che sta per accasarsi al Palermo. Pronti a seguirlo anche Caridi e Dainelli, fedelissimi dello staff che lo ha accompagnato nell’esperienza ligure. La firma dovrebbe essere stata L’ufficialità è attesa per questa mattina.

Un matrimonio costruito su misura per la Luminara, un po’ come accadde due anni fa con l’accordo tra il Pisa e Alberto Aquilani, formalizzato proprio nei giorni di San Ranieri. A proposito: Aquilani sarà il nuovo allenatore del Catanzaro, anche per lui la firma sta per arrivare.

In due anni, il mondo intorno al Pisa si è trasformato. La squadra sta prendendo forma in vista del ritorno in Serie A. Restano ancora tre settimane di vacanza per i giocatori, mentre per i dirigenti sarà tempo di mercato, e per Gilardino, tempo di studio. Il raduno è previsto per la seconda settimana di luglio: saranno giorni intensi che precederanno la partenza per il ritiro di Morgex, in Valle d’Aosta. Gilardino per rilanciarsi. Il Pisa per lanciarsi.

Per l’allenatore sarà la seconda volta in panchina in Serie A, dopo le cinquanta partite alla guida del Genoa. Un binomio che promette scintille. Il Pisa, agli occhi del pubblico nazionale – ma anche per chi lo segue da vicino – è una delle incognite più intriganti della prossima stagione. Dopo trentiquattro anni, si riaffaccia nella massima serie. Sarà la sorpresa del campionato? Lotterà per salvarsi? Oppure non ci riuscirà? A queste domande risponderà solo il tempo.

Intanto, il condottiero è stato trovato. Sì, lasciamo ancora un piccolo margine all’incertezza, almeno fino all’ufficialità. Ma il disegno è chiaro. E’ soltanto di poco, pochissimo tempo.