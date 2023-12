ALLENAMENTI. Scatta l’operazione. Palermo. Ecco le strategie

È scattata "l’operazione Palermo" per il Pisa. Ieri, dopo la domenica di riposo, la squadra nerazzurra è tornata a lavorare al campo "Cetilar" di San Piero per preparare la trasferta siciliana del "Barbera", dove sabato alle 16:15 sfideranno i rosanero di Corini, che nell’ultima giornata sono stati bloccati sul 3-3 dalla capolista Parma. La sconfitta a Catanzaro ha interrotto la miniserie di quattro risultati utili consecutivi per il Pisa, oltre che togliere qualche certezza e fiducia. "L’unica strada è andare a Palermo e vincere" ha dichiarato Marius Marin nella pancia del "Ceravolo" nel post-partita, e per preparare la seconda trasferta consecutiva i nerazzurri, dopo l’allenamento pomeridiano, oggi svolgeranno una doppia seduta; mercoledì l’allenamento sarà nel pomeriggio e giovedì al mattino, sempre a San Piero. Venerdì la rifinitura si svolgerà all’Arena, prima della partenza verso la Sicilia. Nella scorsa stagione entrambi i confronti con la compagine rosanero terminarono in pareggio (3-3 a Palermo e 1-1 a Pisa). Dopo aver affrontato una delle squadre più in forma del campionato, adesso i nerazzurri si troveranno di fronte una squadra chiamata a riscattarsi dopo due punti conquistati nelle ultime 4. Aquilani dovrà fare i conti con l’indisponibilità di Canestrelli, squalificato, e in questi giorni è probabile che affinerà l’intesa nella coppia formata da Hermannsson e Leverbe.

Lorenzo Vero