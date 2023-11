"Allenamento Personalizzato per i Giocatori del Pisa"

Un allenamento personalizzato per i giocatori usciti malconci dalla sfida con il Venezia, mentre il resto del gruppo ha invece osservato un giorno di riposo. Questo il menù da San Piero a Grado, dopo che lunedì era ripreso il calendario degli allenamenti. In vista del prossimo impegno, fissato per sabato 4 novembre contro il Como la squadra nerazzurra seguirà a partire da oggi un programma settimanale leggermente diverso. A San Piero a Grado infatti gli allenamenti previsti saranno di mattino fino a domani compreso. Venerdì infine appuntamento all’Arena con la tradizionale rifinitura della vigilia. Tiene banco ancora la questione Ernesto Torregrossa. Il giocatore ha svolto un lavoro differenziato e oggi sarà valutato per capire se potrà rientrare definitivamente in gruppo, altrimenti difficilmente potrà essere aggregato al gruppo sabato. Il giocatore si era fermato per un problema muscolare considerato di poco conto ed è in corso di valutazione in queste ore. Restano out i soliti lungodegenti Idrissa Touré, Marco D’Alessandro, che dovrebbe avere ancora un paio di settimane di tempo prima di essere nuovamente valutato per il suo reintegro in gruppo, quindi Matteo Tramoni, il cui rientro invece non è previsto prima della prossima primavera. Slitta di uno o due giorni la vendita dei biglietti per Pisa-Como del 4 novembre alle 14. Dopo la riunione di ieri da parte della commissione di vigilanza, tra oggi e domani, dopo determina del Gos, dovrebbe essere decisa la vendita dei tagliandi nei vari settori. Attese comunicazioni da parte della società nerazzurra.

M.B.