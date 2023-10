ANALIZZIAMO Le parole dei protagonisti: IL lato negativo. Carattere e abitudini. Così proprio non va

Partiamo dalle parole utilizzate dai protagonisti nell’immediato post gara di Venezia per analizzare la complicata situazione in casa nerazzurra.

1) Corrado: "Abbiamo una squadra centrata, ma ci stiamo portando dietro delle fragilità".

Cinque sconfitte, 3 vittorie e 3 pareggi dopo l’inizio della stagione viene da pensare che al centro dello spogliatoio ci sia la pericolosa abitudine a ingoiare bocconi amari: non possiamo ‘abituarci’. Soltanto in due occasioni (Sampdoria e Cittadella) i nerazzurri sono stati capaci di segnare più di un gol e in appena quattro gare hanno mantenuto inviolata la porta. Sul piano dell’impegno va dato atto al direttore generale che Marin e compagni non si sono mai risparmiati – i 4 cartellini rossi rimediati ne sono una parziale testimonianza -, ma i contenuti tecnici e diverse lacune tattiche, più che figli di fragilità mentali sembra essere carenze croniche e strutturali che si trascinano da mesi.

2) Aquilani: "Abbiamo abbassato voglia e intensità e di conseguenza la mentalità è stata sbagliata".

Una di queste è proprio la mentalità, come sottolineato da mister Aquilani. Da inizio stagione il tecnico si è soffermato spesso su questa componente, pretendendola dai suoi calciatori: dopo due mesi purtroppo ci ritroviamo a contare più i momenti in cui il coraggio e la personalità sono mancate rispetto alle occasioni in cui la squadra ha mostrato concreto carattere. E dopo la batosta di Venezia sorge spontaneo un interrogativo: se non si riesce a volare sulle ali dell’entusiasmo dopo aver sbloccato la sfida in casa della seconda forza del campionato a quattro minuti dal fischio d’inizio, quand’è che si deve mostrare questa mentalità vincente?

M.A.