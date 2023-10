ANALIZZIAMO Le parole dei protagonisti: IL lato POSITIVO. La fiducia ad Aquilani è basata su un’analisi

Per guardare invece il bicchiere mezzo pieno occorre rileggere in chiave più ottimistica le dichiarazioni post-gara da parte di Corrado ed Aquilani.

1) Corrado: "Abbiamo una squadra centrata, ma ci stiamo portando dietro delle fragilità".

Secondo il direttore generale nerazzurro la squadra sarebbe ancora centrata e comunque alla ricerca di un’identità di gioco che esiste ed è nella testa del mister e della società. Il paragone non può che andare alle gestioni Maran e D’Angelo, esonerati perché avevano ormai perso il polso dello spogliatoio e non giocavano un calcio abbastanza propositivo. Il motivo principale del mancato esonero di Aquilani sta tutto qui. La fragilità mentale è propria della squadra e non dell’allenatore ed è, per Giovanni Corrado, risolvibile. Insomma, non è vi sarebbe alcun problema strutturale, ma solo un momento negativo da affrontare.

2) Aquilani: "Abbiamo abbassato voglia e intensità e di conseguenza la mentalità è stata sbagliata".

Il Pisa ha avuto gamba e ha tenuto bene il campo con la seconda in classifica. Nella ripresa, i nerazzurri hanno abbassato il proprio baricentro sul rettangolo verde. Una ‘mentalità’ sbagliata per la quale Aquilani ha più volte predicato maggiore concentrazione. Per i dirigenti questo abbassamento di intensità forse anche allo sconforto per aver subito il gol del pareggio. Ma, secondo la dirigenza si tratta solo l’ennesimo incidente di percorso. Vietato piangersi addosso perché il campionato sta ancora aspettando i nerazzurri e con il Como c’è un’occasione di rivincita.

Michele Bufalino