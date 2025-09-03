Andrea Martino: voto 7. Innesti mirati in ogni zona

All’entusiasmo e alla freschezza di un gruppo capace di riempire intere pagine di record nell’albo d’oro nerazzurro, la dirigenza è riuscita ad aggiungere innesti mirati, pensati e voluti in ogni zona del campo. Tornando all’origine delle operazioni di calciomercato portate a termine da Giovanni Corrado e Davide Vaira, ritroviamo le parole pronunciate dal presidente Giuseppe Corrado: "Aggiungeremo in ogni reparto almeno un ‘marpione’ della categoria, con almeno cento presenze in Serie A". Ebbene, numeri alla mano, questo traguardo è stato tagliato: tra i pali troviamo Simone Scuffet (85 gettoni in massima categoria); Raul Albiol (180) in difesa; Michel Aebischer (nella foto, 94) e Juan Cuadrado (395) in mezzo al campo; Calvin Stengs (119 in Eredivisie, il corrispettivo olandese della A) e M’Bala Nzola (110). Niente male, considerando che tutti questi elementi, una volta entrati a fondo nei meccanismi tattici predisposti da mister Gilardino, potranno divenire interpreti dello scacchiere titolare. Accanto a loro la squadra di mercato dello Sporting Club ha aggiunto giovani talenti dalle potenzialità importanti: Lusuardi e Denoon dietro, Vural e Akinsanmiro in mezzo, Lorran davanti. La sensazione, corroborata dalle ottime prestazioni sfoderate contro due big del torneo quali Atalanta e Roma in avvio di campionato, è che il materiale umano e tecnico messo a disposizione di Alberto Gilardino sia buono e che, soprattutto, possa essere sufficiente ad arrivare fino al termine del mese di dicembre, quando si potranno fare valutazione approfondite sull’intero organico e decidere i correttivi necessari nel mercato invernale. Molte delle fortune del Pisa passeranno dai colpi degli innesti offensivi, Stengs e Lorran su tutti, chiamati a creare quell’imprevedibilità necessaria a uscire dalle righe dall’approccio quadrato e pragmatico chiesto da Gilardino. Nel complesso l’organico ha ricambi all’altezza, anche se una risorsa in più al centro dell’attacco forse avrebbe fatto comodo. Così come un pizzico di fosforo in cabina di regia: che possa darlo Vural?

M.A.