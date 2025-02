Andrea Martino, voto 8,5. Sono stati centrati tutti gli obiettivi

La parola al campo, come sempre. Di fronte a noi abbiamo 14 partite per comprendere se gli investimenti e gli sforzi profusi dalla dirigenza nerazzurra nelle trattative del mercato invernale siano stati azzeccati e propedeutici al raggiungimento di quello che, da agosto a oggi, nel frattempo da una meravigliosa suggestione è diventato un obiettivo concreto. Ciò che è certo è che Davide Vaira e Giovanni Corrado sono riusciti ad accontentare proprio tutti: da Inzaghi che aveva chiesto calciatori funzionali alla sua idea di gioco, a quegli elementi che in quello spartito tattico non si sentivano più a proprio agio e avevano manifestato il desiderio di cambiare aria, passando per la tifoseria che ambiva a qualcosa di più di semplici innesti utili a tappare i (pochi) buchi rimasti nell’organico. Proprio in attesa del responso del campo rimaniamo "cauti", affiancando alle operazioni concluse un bell’otto e mezzo.

Andiamo con ordine: il Pisa è riuscito a sfilare, con autorevolezza e ferma eleganza, uno dei migliori terzini della categoria a una diretta rivale. Per comprendere la portata dell’ingaggio di Leonardo Sernicola è sufficiente fare un giro sui blog dei tifosi grigiorossi, imbufaliti nei confronti della loro società: per intenderci, è come se a gennaio i nerazzurri si fossero disfatti di Idrissa Tourè. L’approdo di Henrik Meister invece è la rappresentazione plastica di ciò che il Pisa ambisce, e forse in parte già è, a diventare: un club capace di scovare talenti grezzi, coltivarli e valorizzarli, portandoli a picchi di rendimento molto alti. Questo concetto è applicabile anche all’arrivo di Alessio Castellini, che segue l’acquisto estivo di Angori. La ciliegina sulla torta di questo mercato invernale è l’ingaggio di Markus Solbakken: dalla Champions League allo Sporting Club, il biglietto da visita del centrocampista norvegese fa girare la testa alla tifoseria.

M.A.