Aquilani e i dubbi di formazione. Marin e Veloso, al centro del gioco

Copre le sue carte il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani. Bocche cucite e pochi dettagli su chi potrebbe far parte dell’undici titolare contro il Venezia questo pomeriggio. In conferenza stampa infatti l’allenatore del Pisa non si è lasciato andare a confessioni, limitandosi al minimo indispensabile su assenti e indisponibili: "Globalmente il gruppo e la squadra in generale stanno bene, ma ogni giorno si fa male qualcuno". Ragion per cui, anche se emerge da San Piero a Grado qualche dubbio sulla condizione di alcuni giocatori, non trapela nessun nome e il toto-formazione terrà conto necessariamente delle scelte obbligate.

Gli assenti certi infatti sono Antonio Caracciolo, Matteo Tramoni, Idrissa Touré, Marco D’Alessandro e Alessandro De Vitis, mentre tutti gli altri dovrebbero essere a disposizione, chi in condizione, chi meno. La difesa non dovrebbe discostarsi da quanto visto nella ripresa con il Lecco. Davanti a Nicolas infatti agiranno presumibilmente Leverbe, Canestrelli e Beruatto, con Calabresi ed Esteves sulle fasce. Occhio però anche ad Hermannsson, ultimamente relegato in panchina, ma anche a Barbieri che – dopo la sua ultima espulsione –, non ha più visto il campo. A centrocampo dovrebbe invece riproporsi la cerniera che aveva fatto benissimo contro il Cittadella, con Marin e Miguel Veloso, per stessa, tiepida ammissione, del tecnico nerazzurro. "Sono due giocatori che hanno riposato e sono una soluzione che ho per domani", ha dichiarato Aquilani riferendosi ai due centrocampisti. Panchina invece per Nagy e Barberis, dopo le fatiche con il Lecco.

Sulla trequarti invece dovrebbe tornare a disposizione Lisandru Tramoni con Valoti dietro l’unica punta Torregrossa. Probabile infatti che Piccinini a questo giro rimanga in panchina, dopo aver disputato con pieno merito le ultime gare di campionato. Anche Vignato potrebbe partire a gara in corso, così come Arena, ma il suo impatto nelle ultimissime apparizioni era parso in crescita. Panchina anche per Moreo, a meno di colpi di scena. Il giocatore non aveva disputato una prestazione positiva nell’ultima gara in casa e, a meno di non schierarlo in tandem con Torregrossa, al massimo dovrebbe entrare nel corso della ripresa. Tanti dunque i rebus da sciogliere, tenendo presente che c’è sempre un jolly di cui tener conto, Tano Masucci, ancora ad oggi l’unico calciatore ad aver segnato tra gli attaccanti.