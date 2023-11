Aquilani, il Pisa e quel "canone inverso". Così i cedibili sono diventati protagonisti

Gli ultimi saranno i primi, recita il famoso detto, ma mai come in questo caso è di stretta attualità. In un momento difficile per il Pisa Sporting Club alcuni giocatori destinati alla cessione o a ruoli di secondo piano stanno invece risultando decisivi e prendendo per mano per squadra, diventando un esempio anche per calciatori di maggior esperienza. L’esempio più lampante è quello di Gabriele Piccini, su cui da settimane Alberto Aquilani spende grandi parole e ha rivelato anche alcuni retroscena. Il centrocampista infatti era stato tagliato dalla rosa e inserito nella lista dei cedibili, ma la cultura dell’allenamento, del lavoro e prestazioni via via sempre più convincenti, lo hanno trasformato nel calciatore giusto per i dettami di Aquilani, tanto da scalzare calciatori ben più importanti come Valoti o Vignato, ma non solo. Con 431 minuti giocati, 8 presenze e un gol all’attivo Piccinini oggi è un punto fermo del Pisa. Dopo di lui non si può non citare Lisandru Tramoni.

Il fratello di Matteo, ancora costretto per lungo tempo per i problemi al crociato, è rinato ed è sbocciato, culminando con la rete sontuosa siglata dopo aver dribblato tre avversario contro il Lecco. Perfino da Cagliari, dove militava prima di arrivare a Pisa, i media specializzati hanno definito il suo un "gol alla Messi". Il giocatore doveva essere ceduto al Bastia, in Ligue 2 francese, ma l’accordo non è stato trovato e Tramoni è rimasto in nerazzurro. Poi un infortunio lo ha messo fuori gioco, con Aquilani che, in più di una occasione, ha sperato di poterlo recuperare. Dopo due gettoni di presenza contro Sampdoria e Parma infatti Tramoni era rimasto out per un mese, per poi rientrare contro lo Spezia.

Col Cittadella un prezioso assist e con il Lecco una rete straordinaria, resa inutile dall’esito della sfida. Oggi il giocatore ha ormai scalzato anche Mlakar, acquistato per 3 milioni di euro, nelle gerarchie della squadra. Si torna a parlare anche di Canestrelli. Il giocatore, su cui la società non ha mai avuto dubbi, l’anno scorso era andato in prestito al Como, ma in questa stagione aveva il compito di tornare a convincere i tifosi che lo avevano criticato. Così si è preso la scena diventando il giocatore di movimento con il più alto numero di minuti giocati, ormai perno inamovibile della difesa. Anche ‘Tano’ Masucci, che ieri ha compiuto 39 anni, era destinato alla fine della scorsa stagione al ritiro dal calcio giocato. Ha deciso di rinnovare per un altro anno il suo rapporto con la società nerazzurra per finire quello che aveva iniziato, risultando al momento l’unico attaccante ad essere andato in gol con la maglia del Pisa nelle prime 10 giornate. Infine si attende Ettore Gliozzi, destinato ad essere ceduto a fine agosto nonostante il grave infortunio al ginocchio. Aquilani lo aspetta e non è escluso che, se farà bene, non possa rimanere in nerazzurro, seguendo le orme degli altri suoi compagni di squadra che erano stati messi in ombra e che oggi si sono presi la scena.