Aquilani, un’altra occasione. "Con la Ternana una partita chiave. Anche stavolta dipende solo da noi»

Alla fine anche Alberto Aquilani – un po’ come noi giornalisti de La Nazione – si è trovato suo malgrado tirato in ballo prima nel lungo silenzio stampa ("mi sono adeguato", testuali parole che potremmo fare nostre) e poi nelle esternazioni del presidente Giuseppe Corrado. E’ possibile presumere che l’allenatore nerazzurro ne avrebbe fatto volentieri a meno. Noi, in onestà, idem. La situazione è un po’ spiacevole e per certi versi pure paradossale. E’ un po’ come quando scatta una lite fra "amici" e tu vieni tirato in mezzo: "becco e bastonato", si suol dire a queste latitudini.

Nell’intrigato e complesso duello e scontro sul destino delle infrastrutture sportive fra club e Comune (che ha visto un ruolo attivo della tifoseria organizzata e un coinvolgimento anche della Questura) –, La Nazione ha semplicemente raccontato le posizioni di ciascuno. In tal senso, appare pretestuoso puntare il dito contro un articolo o una categoria a cui segue una prevedibile e prevista campagna di odio social. Come ben sapete, ahimè, non sono certo i giornalisti a dettare i tempi della burocrazia o dell’agenda della politica. E neppure sono i giornalisti a obbligare un privato a operare investimenti – importanti e attesi da anni – nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni. Facciamo il tifo solo per la città in cui viviamo e per chi le vuole bene, sia in ambito sportivo che infrastrutturale. Ecco siamo tifosi solo di "Pisa" e lo saremo sempre.

In definitiva, in questa complessa e delicata partita a quattro – fra club, Comune, Questura e tifoseria organizzata – pare strano ritrovarsi all’improvviso attori, anzi attori e pure imputati. Non si venga a dire che il problema sono un paio di frasi di un articolo (fra i centinaia che pubblichiamo tutti i giorni) che esplicita un parere puramente personale di un intervistato. E’ questo il problema? Sul serio? Di tutto quello che è successo è accade, è questo il punto focale? Forse c’è chi vuole (o preferisce) guardare al dito piuttosto che alla luna. Fa parte del gioco? Non è il nostro gioco.

Tornando ad Aquilani, il pre-gara in sala stampa è stato un po’ più teso del solito. "Il silenzio di 48 giorni? Ci siamo adeguati a ciò che non dipende da noi – spiega il tecnico –. Mi era stato imposto dalla società e le motivazioni le conoscete bene. Ad ogni modo, una conferenza stampa, in meno o in più, non cambia il mio lavoro che è fatto di campo. Ciò che è davvero importante è la partita con la Ternana". Senza dubbio, dubbio, anche perché si tratta di una partita che può indirizzare un’intera stagione ancora a cavallo fra playoff e playout. Ma il tecnico dove punta il proprio sguardo: in alto o in basso? "Non è questo il punto". Poi risponde: "Continuiamo a guardare dietro". Subito dopo si corregge: "Anzi.... continuate voi a guardate indietro". Messaggio recepito.

Tornando al match di oggi, Aquilani la definisce: "Un’altra occasione". "Ci approcciamo a giocare una partita che ha un significato importante – ammette il tecnico –. Già altre volte ci siamo trovati a partite bivio come queste. Match che possono significare tantissimo. I giocatori sanno cosa fare". A loro poi rivolge una lode senza ’se’ e senza ’ma’: "Noi non dobbiamo dare risposte a nessuno. Noi abbiamo le nostre idee e le rispettiamo. Dobbiamo solo fare risultati: devono essere questi a parlare. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi incredibile con valori umani rari. Questi ragazzi hanno qualcosa di speciale".