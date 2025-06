Aspettando il gioco di Gila. Tramoni dietro la punta

di Lorenzo VeroPISATra giugno e luglio sono i sogni, le suggestioni, a dominare le fantasie dei tifosi sotto l’ombrellone, tra una voce di mercato e un’altra. Una delle domande principali è: "Ma come giocherà il Pisa di Gilardino?". Intanto, il modulo sembra sicuro: il 3-5-2. Altra certezza riguarda il portiere titolare: Semper (nella foto Del Punta per Valtriani), che dopo tre promozioni consecutive (la prima proprio con Gilardino in panchina, quando era il vice di Martinez al Genoa), avrà così finalmente la chance di disputare il campionato di Serie A. La difesa sarà il reparto più rimaneggiato. Un posto certo tra i titolari lo avrà senza dubbio Canestrelli, mentre per quanto riguarda capitan Caracciolo, considerando anche la carta d’identità, è lecito pensare che non disputerà lo stesso numero di gare della scorsa stagione, nella quale è stato leader onnipresente. Per quanto riguarda il terzo difensore, maggiori i dubbi. Bonfanti è partito (anche se alla società piacerebbe vederlo tornare), Calabresi, Rus e Lusuardi lotteranno per guadagnare spazio, ma è noto che un "vecchio marpione", anche due, potrebbe insediarsi nella retroguardia nerazzurra, come l’interesse di Goldaniga e Dawidowicz dimostrano. Rientri importanti sulla corsia di destra: a Touré, inventato nel ruolo da Inzaghi, vi saranno i rientri di Esteves e Leris, reduci però da una stagione lontani dal campo. A sinistra Angori parte da titolare, ma la società vuole affiancargli un calciatore con già qualche presenza in Serie A per darsi il cambio in una nuova staffetta. Per quanto riguarda i tre in mezzo, Gilardino al Genoa giocava con Frendrup, Badelj/Strootman e Thorsby, tre giocatori dal fisico importante e dinamici. A questo riguardo, i profili di Piccinini e Marin sembrano sposare bene con le caratteristiche. Vural vuole giocarsi le proprie carte e diventare una sorpresa in Serie A, mentre i non riscatti di Solbakken e Abildgaard portano il Pisa a cercare un altro giocatore. Tessmann sembrerebbe un calciatore adatto per il centrocampo, ma tante sono le novità previste.

Passiamo quindi all’attacco. Gilardino ha dimostrato di preferire giocare con una seconda punta che gravita attorno a un centravanti di ruolo. Nella stagione della salvezza, la seconda punta era Gudmundsson, ad agire alle spalle di Retegui. Bene, per quanto riguarda il primo ruolo non ci sono dubbi: sarà Tramoni ad agire alle spalle del centravanti, che al momento sarebbe Lind, ma sappiamo come il club stia cercando un altro giocatore più esperto da affiancargli. A pagare, da un punto di vista tattico, sembrerebbero essere Meister e Moreo, che possono anche giocare in attacco. Ma chissà, magari il nuovo mister si dimostrerà più flessibile nello schema di gioco. Per saperne di più, dovremo attendere ancora un mese.