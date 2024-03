Barbieri ci sta prendendo gusto: secondo gol. E Marin trasforma la mediana in una trincea

LORIA 6: sufficienza più sulla fiducia che su quanto visto in campo. Il portiere nerazzurro infatti resta inoperoso praticamente per tutto il pomeriggio.

CALABRESI 6: soffre un po’ la fisicità di Pittarello quando incrocia dalle sue parti. Ma come al solito non arretra quando c’è da battagliare.

BERUATTO 6: diligente in fase difensiva, preciso e puntuale quando si sgancia in appoggio alla manovra offensiva.

CARACCIOLO 6,5: se Pittarello per toccare il pallone gira al largo dal cuore dell’area di rigore, il merito è del capitano.

CANESTRELLI 6: ancora un’ottima prestazione nelle letture delle geometrie avversarie, a cui però abbina un’insolita imprecisione in fase di costruzione del gioco.

ESTEVES 5,5: mette ordine nei palloni che transitano a metà campo, ma qualche volta dà qualche confidenza di troppo ai suoi mezzi tecnici e perde qualche pallone di troppo.

L. TRAMONI: 5,5: gara complicata. Alle prese con spazi stretti nei quali sprigionare la propria qualità. Ma da una sua percussione centrale nasce la prima occasione del pomeriggio.

PICCININI 6: mezzo punto in meno, o forse anche più, per le due occasioni a pochi metri dalla porta veneta gettate alle ortiche. Impatto però ottimo.

ARENA 6: è tra i più in palla nel primo tempo. Mette anche la firma sul primo tiro nello specchio della porta avversario.

D’ALESSANDRO sv.

MLAKAR 5: almeno una volta a partita un nerazzurro è "condannato" a divorarsi un gol fatto. Stavolta tocca a lui sul cioccolatino offertogli da Tramoni.

BONFANTI 6: la sua gara dura lo spazio di uno scatto, che lo porta a sfiorare col mancino il gol.

TOURÈ 6: dà quell’apporto di fisicità necessario per tenere in apprensione lo schieramento avversario.

MOREO 6: molto preciso negli appoggi per i compagni. Come quando nel primo tempo smarca Arena in area. Stringe i denti dopo la contusione al gomito e partecipa alla vittoria.

AQUILANI 6: non propone la partita più scintillante dell’anno sul piano del gioco, ma i contenuti sono da sottolineare. Porta inviolata, nessuna occasione concreta concessa e quattro palle gol pulite prima della sassata vincente di Barbieri.

M.A.