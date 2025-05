BEACH SOCCER. Lenergy Pisa. Ora è tutto pronto

Si è svolta lunedì scorso al Bagno Vittoria di Tirrenia la presentazione ufficiale della stagione 2025 del Lenergy Pisa Beach Soccer. Alla presenza di partner commerciali, stampa e istituzioni, la società nerazzurra ha illustrato novità e protagonisti dell’estate ormai alle porte. Dopo i saluti iniziali, sono saliti sul palco i rappresentanti dell’area marketing, comunicazione e segreteria. Il focus si è concentrato subito sull’evento clou dell’estate: la prima tappa di Serie A, organizzata proprio dal club nerazzurro, che si disputerà a Tirrenia dal 17 al 20 luglio, presso il Centro di Preparazione Olimpica. Sempre a Tirrenia, tra giugno e luglio, tornerà anche il Trofeo del Litorale Pisano, torneo giovanile di beach soccer giunto alla terza edizione, in programma all’Orange Beach Arena. Spazio poi alla Next Gen, il settore giovanile del Pisa BS, composto da uno staff strutturato che segue le formazioni Under 15, Under 17 e Under 20. Proprio l’Under 17, lo scorso anno, si era laureata campione nazionale a Tirrenia. A presentare la rosa dell’Under 20 è stato l’allenatore Martin Miglionico, poco prima dell’ingresso in scena della prima squadra, accolta con i nuovi kit gara. Con l’occasione è stato anche annunciato il lancio dello shop online, disponibile nei prossimi giorni sul sito ufficiale del Lenergy Pisa BS. A nome della squadra e dello staff tecnico, guidato da Matteo Marrucci, sono intervenuti il direttore Andrea Pelli e il nuovo capitano Luca Barsotti.

Ha chiuso la serata il presidente Alessandro Donati. Ora la parola passa al campo: il Campionato di Serie A prenderà il via venerdì 30 maggio ad Alghero, con diretta streaming sui canali ufficiali del Lenergy Pisa BS.