Been a Pisa per un docufilm sulla sua vita: "Questa piazza merita la A, glielo auguro"

di Michele Bufalino

Sabato pomeriggio la storia si è intrecciata con l’attualità, restituendo grandi emozioni. Mario Been infatti è stato protagonista di una cerimonia per il suo ritorno all’Arena Garibaldi dopo 35 anni. L’olandese infatti fu uno dei giocatori più rappresentativi della società di Romeo Anconetani, tra il 1988 e il 1990.

"È stato molto emozionante tornare a Pisa - ricorda Mario Been -. Era la prima volta dopo 35 anni che rientravo all’Arena Garibaldi, sono sorpreso dell’affatto della gente per me e dello striscione che mi hanno riservato". Prima della patita il presidente ha omaggiato il calciatore con una maglia: "Non ho più una maglia del Pisa a casa mia in Olanda, ringrazio perciò per il regalo il presidente Corrado, è stato davvero molto gradito".

Been si trovava in Italia, oltre per fare un viaggio tra i ricordi, per filmare un documentario sulla sua vita che l’emittente Espn sta realizzando: "Spero che potrà essere visto anche dai tifosi pisani - si augura Been -. Vedrete tanto dei miei ricordi. I due anni e mezzo che ho vissuto in città mi danno tanti bellissimi ricordi. In Italia ho giocato soltanto a Pisa, dopo sono tornato in Olanda e forse è stato il più grande errore della mia carriera". Dal gol da centrocampo segnato contro il Messina, passando per tante altre esperienze, Been ricorda i suoi anni italiani: "I ricordi più belli sono legati alla Coppa Italia dell’89-90 e alla Mitropa Cup, trofeo vinto appena arrivai in Italia - rammenta l’olandese, rimasto tre anni in nerazzurro -. Ricordo la semifinale di Coppa Italia che perdemmo col Napoli, ma avevamo fatto un bel percorso eliminando la Roma e la Fiorentina. Ho ancora la foto con Maradona a casa, tutto era magico in quel periodo".

Durante la sua visita pisana Been ha avuto modo di incontrare anche un vecchio amico: "E’ stato un piacere incontrare anche Piovanelli al suo negozio - svela Mario Been - Abbiamo ricordato insieme i vecchi tempi. Sono stato felice di parlarci e di rivederlo dopo molto tempo, ci siamo lasciati andare ai ricordi". L’ex calciatore conserva un posto speciale per il presidentissimo Romeo Anconetani: "Anconetani era un uomo speciale, era il padre e padrone della società - spiega Been -. Gli chiedevo anche il permesso per andare a Firenze, se volevo fare un giro, e lui mi dava gli orari per rientrare a casa. Controllava tutto, forse è per questo che ha avuto successo. Mi ha aiutato molto anche con la mia famiglia". Erano i temi in cui la Serie A era il campionato più bello del mondo: "Romeo mi ha dato la possibilità di giocare in un campionato che, in quel momento, era il più bello del mondo. Da Gullit, Riijkard a Van Basten al Milan, passando per Maradona a Napoli. I migliori giocavano in Italia e per me è stato un onore". Been si congeda salutando i tifosi: "Questa piazza merita la Serie A, glielo auguro".