Biglietti, le disposizioni della Commissione: "richiesta la sottoscrizione del programma di fidelizzazione». Merbership card per all’Arena

Proseguono le giornate di febbrile lavoro all’interno del cantiere dell’Arena Garibaldi. Che, a dir la verità, ormai sta assumendo la forma definitiva, quella con la quale si presenterà completamente tirata a lucido per l’appuntamento di sabato 30 agosto, quando all’ombra della Torre è in programma l’arrivo della Roma in occasione della seconda giornata di campionato. Tra domani e lunedì prossimo sono attesi i sopralluoghi definitivi per l’ottenimento del tanto agognato via libera a ospitare la sfida che segnerà il debutto casalingo in Serie A a 34 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa categoria sul prato dell’Arena. La Commissione presieduta dalla Prefettura, accompagnata da emissari della Lega, scortata dai dirigenti del Comune e dello Sporting Club, visionerà tutte le lavorazioni ultimate sugli spalti, nel recinto di gioco, al di sotto della Tribuna coperta e nel piazzale retrostante questo settore. Se tutto filerà liscio arriverà il nulla osta definitivo e anche i tagliandi della sfida di sabato 30 agosto potranno essere messi in vendita. A tal proposito nella tarda mattinata di ieri nei ritrovi dei tifosi e sulle chat social si è propagato un diffuso allarmismo, generato dalla disposizione emanata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’organismo di pubblica sicurezza, in relazione alla sfida contro la Roma, ha infatti ravvisato profili di alto rischio e ha raccomandato alla Questura e alla Prefettura di Pisa l’adozione di una serie di misure restrittive da applicare a entrambe le tifoserie. Per quel che concerne i 1100 posti a disposizione nel settore ospiti l’Osservatorio ha richiesto la vendita esclusiva ai residenti nella provincia della capitale e soltanto se in possesso della tessera del tifoso. Per i biglietti rimasti a disposizione della tifoseria pisana, invece, è stata richiesta la "sottoscrizione del programma di fidelizzazione della società Pisa Sporting Club". Una dicitura convenzionale per l’autorità di pubblica sicurezza che, inizialmente, ha mandato nel panico i supporter nerazzurri che temevano l’imposizione della tessera del tifoso anche per una partita casalinga. Invece si tratta di un semplice "fraintendimento burocratico" poiché l’Onms non può essere a conoscenza della presenza del programma di fidelizzazione tramite la Membership, attivato dalla società dallo scorso anno, e che nell’effettivo sarà quella richiesta per l’acquisto dei tagliandi.

M.A.