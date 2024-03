BIGLIETTI. Scatta la prevendita. Continua la sconto per gli under 19

La prevendita per i biglietti della partita contro la Ternana di sabato 9 marzo è attiva: i supporter nerazzurri possono assicurarsi il posto all’Arena Garibaldi sia attraverso il sito internet del circuito Ticketone, sia recandosi in uno dei consueti punti vendita (Pisa Store di via Bianchi, Pisa Store di via Oberdan, Solo Pisa di via Pisa e Tifo Pisa a Fornacette). C’è disponibilità in tutti i settori, fatta eccezione ovviamente per la Curva Nord, per la quale però è nuovamente attiva la possibilità, per gli abbonati, di rivendere il proprio posto sul portale Ticketag. Nel settore di gradinata Laterale saranno riservati 200 biglietti a ragazzi e ragazze appartenenti alla categoria Under 19: i tagliandi saranno disponibili (fino ad esaurimento del numero previsto) esclusivamente al Pisa Store di via Oberdan al prezzo speciale di 10 euro (+ 2 euro di prevendita). Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori di 14 anni, per i quali la società ha riservato 500 biglietti a titolo gratuito in tutti i settori dello stadio. I titoli omaggio potranno essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan e presso il Pisa Store di via Luigi Bianchi a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). Una volta esaurita la dotazione dei tagliandi gratuiti, per gli Under 14 sono previste tariffe ridotte in tutti i settori dell’Arena Garibaldi. Le autorità infine hanno disposto la vendita dei biglietti per il settore ospiti esclusivamente ai tifosi residenti in Umbria: i supporter ternani possono acquistare i tagliandi sia nei punti vendita che sul sito di Ticketone. M.A.