Pisa, stavolta è una vera batosta: il Bologna domina e ne segna quattro

Pisa, 5 ottobre 2025 – Una partita da prendere e mettere da parte. Arriva alla sesta giornata la prima batosta pesante subita in campionato dal Pisa. Il pomeriggio al Dall’Ara è cupissimo: il Bologna vince per 4-0. Cambiaghi il mattatore, autore di una rete, un assist e vittima del fallo che ha portato all’espulsione di Touré al trentacinquesimo minuto, che ha di fatto distrutto una partita che la squadra di Gilardino aveva approcciato positivamente.

Un Pisa che parte forte sin dai primissimi minuti, costringendo il Bologna nella propria trequarti difensiva. Si ripropone un’arma tattica già vista la scorsa stagione sotto la guida Inzaghi, ossia la rimessa laterale lunga di Bonfanti per la testa di Nzola, che non impensierisce però Skorupski. La squadra di Italiano tenta di impostare, ma nei primi dieci minuti fa una grande fatica soprattutto in fase di disimpegno. Tramoni è bravo a sfruttare un retropassaggio errato di Freuler, ma inciampa mentre è diretto verso la porta avversaria.

Il Bologna tenta di sfondare più volte sulla sinistra, tentando una giusta deviazione dai cross di Miranda. L’azione da gol più nitida della partita è a tinte gialle (questo il colore odierno della divisa del Pisa), con capitan Caracciolo che poco dopo il quarto d’ora spedisce alto un cross su punizione di Tramoni. È però l’ultimo acuto della squadra di Gilardino. Da questo momento prende la scena Cambiaghi. Il numero 28, fresco di prima convocazione con l’Italia, prima serve Dallinga in area, con la conclusione dell’attaccante che costringe Semper a un grande intervento; quindi, un minuto dopo si invertono i ruoli, e il cross rasoterra del centravanti trova l’anticipo di Cambiaghi su Canestrelli: il pallone tocca il palo ed entra in porta.

Al 35esimo minuto si complica ulteriormente la posizione del Pisa: Touré atterra colpevolmente il solito Cambiaghi lanciato a tu per tu verso Semper. Inevitabile il cartellino rosso. Sulla conseguente punizione il Bologna capitalizza al massimo: il calcio di punizione di Moro trova la deviazione decisiva di Nzola e trova il raddoppio. Il Pisa è smarrito in campo. Con una rimessa laterale Miranda trova disattenta la squadra di Gilardino, è si scatena il solito asse: Cambiaghi serve in area da solo Orsolini, che non può fare altro che appoggiare in rete. Il numero 7 un paio di minuti dopo trova il palo.

Italiano gioca la carta Bernardeschi nella ripresa per Orsolini, mentre Gilardino toglie Bonfanti e Tramoni per inserire Angori e Meister, disponendosi con un inconsueto 4-3-2. Dopo otto minuti nella ripresa arriva la quarta rete, che porta la firma di Odgaard. Il numero 21 calcia con il sinistro dalla distanza e un’altra deviazione, questa volta di Caracciolo, beffa Semper nuovamente. Dallinga subito dopo arriva nuovamente alla conclusione, ma con il sinistro calcia alto. Anche Rowe ha le proprie occasioni al 20esimo della ripresa, prima sbaglia il controllo decisivo e strozza la sua conclusione, quindi un tiro successivo che è terminato di poco largo. Senza grandi sorprese, sono i padroni di casa a tenere il pallino del gioco. La squadra di Italiano non spinge sull’acceleratore, probabilmente anche in segno di rispetto verso il Pisa con un risultato già acquisito. Rowe tenta la rete con uno splendido colpo di tacco al volo. Al a venti minuti dal triplice fischio un momento storico: l’esordio in Serie A di Buffon. Il campo poco altro dice, con la prima batosta subita dal Pisa, che anticipa la sosta.

BOLOGNA-PISA 4-0, IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro (Pobega 72’), Freuler; Orsolini (Bernardeschi 45’), Odgaard (Fabbian 55’), Cambiaghi (Rowe 55’); Dallinga (Dominguez 74’). Allenatore: Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Castro, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (Angori 45’); Touré, Vural (Cuadrado 64’), Marin, Akinsanmiro, Leris (Buffon 76’); Tramoni (Meister 45’), Nzola (Calabresi 76’). Allenatore: Gilardino. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Moreo, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Maucci, Mbambi, Lorran.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Marcatori: Cambiaghi (B) 23’ , Moro (B) 37’, Orsolini (B) 39’, Odgaard (B) 52’. Ammoniti: Cuadrado (P) 71’. Espulsi: Touré 35’

Lorenzo Vero