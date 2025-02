Buffon, prima convocazione fra i grandi. Il figlio del portierone chiamato da Inzaghi

Il giovane Louis Thomas Buffon è stato convocato da Filippo Inzaghi per Cesena-Pisa. Complice l’assenza di Alexander Lind, squalificato, il tecnico gli ha regalato questa opportunità, frutto anche del rendimento con la Primavera. Buffon, classe 2007, è arrivato al Pisa nel luglio 2023 dalla società Cbs, dove aveva fatto tutta la trafila fino agli allievi regionali. Il Pisa lo ha voluto e lo ha cresciuto. Già nella stagione precedente si era messo in luce con l’under 17 prima di essere spostato in prima squadra e aver segnato tre reti in 8 gare. Dato particolare è che all’esordio, a soli 16 anni, segnò due minuti dopo essere entrato dalla panchina, dimostrando grande abilità. In questa stagione di Primavera 2 invece ha collezionato 18 presenze e segnato 4 reti, con grande duttilità tattica e un discreto fiuto del gol.

A regalargli questa opportunità in prima squadra è stato Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa ed ex compagno di Gigi Buffon nella Nazionale campione del mondo del 2006. Ruolo opposto rispetto al padre, Louis Thomas ha scelto la strada dell’attacco, puntando sulla velocità e la capacità di giocare largo per poi accentrarsi. Inzaghi ha apprezzato in particolare le sue doti di corsa e l’attitudine a dare profondità alla squadra.

Il numero di maglia assegnatogli per questa prima convocazione sarà il 16, come ufficializzato nelle nuove numerazioni pubblicate dalla Lega di Serie B. Louis Buffon non è soltanto un figlio d’arte, ma un giovane che sta cercando di costruirsi il proprio percorso calcistico con impegno e umiltà. Lo abbiamo visto anche in tv, quando qualche tempo fa, ospite di ‘Verissimo’, aveva registrato un dolce videomessaggio per la madre, Alena Seredova, esprimendo la sua gratitudine per il supporto della famiglia. Proprio Gigi Buffon, con la compagna Ilaria D’Amico, sono spesso stati ospiti del Pisa e lo seguono in tutte le gare della Primavera, così come la madre Alena Seredova.

L’ultima volta in cui sono stati visti è stato all’Arena Garibaldi nel corso della sfida tra la Primavera del Pisa e il Monopoli, vinta 5-1, quando Morutan aveva disputato un intero match con la squadra di Innocenti, in preparazione del suo ritorno in prima squadra. In quel match Buffon subentrò nel secondo tempo. A Pisa, Louis Thomas Buffon ha trovato un ambiente ideale per crescere, anche se la squadra Primavera sta vivendo un periodo difficile con sette partite senza vittorie e il tredicesimo posto in classifica.

