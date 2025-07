Caccia alla rosa perfetta. E a un nome di... punta

di Lorenzo Vero

PISA

Giunti al termine della prima settimana in cui la finestra estiva di calciomercato è ufficialmente aperta, possiamo analizzare la strategia, le idee, che la società del Pisa intende portare avanti nei prossimi giorni, per consegnare ad Alberto Gilardino una rosa migliore possibile per disputare il campionato di Serie A.

FILOSOFIA. Il Pisa ha un’idea, un’identità che trascende il singolo. Elemento che è stato ribadito dallo stesso presidente Corrado una volta concretizzatosi l’addio con Inzaghi. Il mercato non è volto all’hic et nunc, ma fa parte di una visione d’insieme a lungo raggio d’azione. Per questo si sono verificati gli acquisti dei giovani Lusuardi (2004), Vural (2006), Mbambi (2008). Certo che la Serie A ha delle richieste e per questo, sempre citando Corrado, serviranno dei "marpioni" da 150-200 presenze.

PORTA. La società è alla ricerca di un vice-Semper. Il portiere croato non corre rischi, dopo tre promozioni consecutive finalmente potrà godersi una stagione in A da titolare, ma il Pisa vuole affiancargli come secondo, dopo la partenza di Nicolas, un portiere affidabile. Avviati i contatti con il Cagliari per Scuffet (campione d’Italia nella seconda metà della scorsa stagione con il Napoli), ma nella lista vi è anche Joronen, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Venezia.

DIFESA. La difesa sarà il reparto sul quale la società interverrà di più. Ha già iniziato a farlo (vedi Lusuardi e Mbambi), e anche Coppola, rientrante dal prestito, rappresenta un investimento per il futuro. Con la trattativa per un ritorno di Bonfanti al momento complicata (Juric vuole valutarlo da vicino), gli altri nomi cercati fino a questo momento sono Dawidowicz (svincolato dal Verona) e Goldaniga, chiesto al Como.

CENTROCAMPO. Alla ricerca di calciatore congeniali per la mediana dinamica e fisica voluta da Alberto Gilardino. Trattativa in corso per il ritorno di Solbakken, fuori dal progetto tecnico dello Sparta Praga, Tessmann del Lione è l’altro nome seguito.

ESTERNI. Almeno un rinforzo per corsia, questa la volontà del Pisa. Sulla destra i punti interrogativi riguardano le condizioni al rientro di Esteves e Leris. Katseris del Lorient è un profilo molto gradito e con la trattativa in corso. Sulla sinistra, per alternarsi ad Angori, cercato Fadera del Como, sul quale vi è però anche il Cagliari.

ATTACCO. Una seconda punta ad agire alle spalle di un centravanti d’area di rigore. Questa l’idea di gioco mostrata al Genoa da Alberto Gilardino. Pochi dubbi per la seconda punta: sarà Tramoni. Davanti, la volontà è quella di consegnare all’allenatore un centravanti già scafato in Serie A da poter alternare a Lind (e Meister). Simeone resta il sogno.