Calciomercato, accordo tra Pisa e Cremonese per il prestito di Sernicola

Pisa, 22 gennaio 2025 - Il Pisa rinforza le fasce con l'arrivo di Leonardo Sernicola dalla Cremonese, in prestito con diritto di riscatto, dopo il via libera dato dall'acquisto di Paulo Azzi da parte dei grigiorossi dal Cagliari. Il 27enne, seguito da tempo dai nerazzurri, garantirà flessibilità su entrambe le corsie laterali. Sul fronte prospettive, anche Tyrique Mercera, nome emerso nei giorni scorsi proprio dalle colonne de La Nazione, potrebbe concretamente arrivare in nerazzurro per un probabile doppio colpo. Il club si muove anche per il futuro con trattative per il difensore centrale Francesco Folino della Juve Stabia in vista di giugno, ma non per questa sessione di calciomercato. Maggiori dettagli sulle trattative sull'edizione del quotidiano in edicola giovedì 23 gennaio. Michele Bufalino