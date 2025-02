CALCIOMERCATO. Grande attesa per Provstgaard

Ultime ore di calciomercato prima della chiusura prevista per le 24 di lunedì sera. Il Pisa ha il vantaggio di aver praticamente portato a casa tutti gli obiettivi, attendendo solo l’ultimo acquisto, per altro già confermato sia dal tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi, sia dal calciatore Oliver Abildgaard, al termine della sfida col Palermo. La fase di scambio di documenti è andata un po’ lunga, specialmente a causa della trasferta in terra siciliana. Ora però Oliver Provstgaard, 21 anni, è pronto a passare in nerazzurro.

Il calciatore nelle prossime ore effettuerà le visite mediche per poi essere ufficializzato con l’arrivo del transfer prima dello scoccare del gong della finestra di trattative. L’accordo, ormai noto, si è chiuso a 2 milioni di euro più bonus, con l’acquisto a titolo definitivo del giocatore danese, il quinto della rosa, con un contratto di quattro anni fino al 30 giugno 2029. A quel punto il calciomercato del Pisa sarà praticamente concluso dopo una sessione da regina del mercato con ben quattro acquisti per la prima squadra. La società studia, per le entrate, un’ultimissima mossa tra i giovani da inserire a metà tra la prima squadra e la Primavera, poi si concentrerà esclusivamente sulle uscite. Restano soltanto due giocatori ai quali trovare una collocazione. Da un lato c’è Christian Sussi, con il Pisa che potrebbe cederlo in prestito in Serie C, dall’altra c’è Emanuel Vignato. Per lui c’è l’ultima chiamata della Carrarese, ma se non arriverà la cessione il giocatore rimarrà, con poche prospettive, in prima squadra, fino al termine della stagione sportiva.

Michele Bufalino