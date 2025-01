CALCIOMERCATO. Mlakar ai saluti. Si medita un colpo

Quella con la Salernitana è stata l’ultima partita di Jan Mlakar. Il giocatore partirà oggi per Spalato, dove raggiungerà l’Hajduk (prestito oneroso). A confermarlo è stato lo stesso Inzaghi: "Nonostante sapessimo che Mlakar andrà in Croazia, lo abbiamo salutato e ha giocato da grande professionista ieri con la Salernitana - ha dichiarato il tecnico -. Partirà oggi, lo abbiamo salutato e ringraziato per quanto ha fatto". Nel frattempo la società medita di regalare, eventualmente, anche un’ulteriore pedina al tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi. Voci sempre più insistenti dal Nord Europa vedrebbero la società nerazzurra trattare un altro profilo estero. Attesi per domani eventuali nuovi dettagli, non è escluso un intervento sulla trequarti o in difesa.

M.B.