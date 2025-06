Calciomercato Pisa: Interesse per Simeone e Mazzocchi, Vural vicino all'accordo

C’è un filo non rosso, come canta Alfa, ma… (nero)azzurro che unisce Pisa e Napoli. Come confermato a Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi dal presidente Corrado, a Parma in occasione dei calendari a tavola c’è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, "Ma vi giuro che non abbiamo parlato di calciatori". Corrado ha però anche aggiunto: "I giocatori del Napoli che interessano al Pisa sono tutti". E così, dopo i contatti per Zerbin, per il quale però sappiamo come la società nerazzurra sia restia alle operazioni in prestito, come noto, il Pisa ha tentato di capire le fattibilità di portare sotto la Torre il Cholito Simeone, facendogli così ripercorrere le orme del padre, che proprio a Pisa iniziò la propria gloriosa carriera europea. Con nove stagioni in campionato, due scudetti vinti, Simeone rappresenterebbe un profilo di incredibile fattura per una neopromossa quale la squadra nerazzurra. Al momento l’operazione sembra complicata soprattutto a causa dell’ingaggio del giocatore, il cui contratto è però in scadenza a giugno 2026. Il mercato potrebbe riservare sorprese. Sicuramente il Pisa è alla ricerca di un attaccante.

Nelle ultime ore, il nome nuovo che collega le due squadre è quello di Pasquale Mazzocchi. Classe 1995, 108 presenze in Serie A in carriera, l’esterno destro potrebbe salutare Napoli in caso di arrivo in azzurro di Juanlu e, come riportato da Il Mattino, la squadra nerazzurra e il Cagliari potrebbero essere le destinazioni. Intanto, agli sgoccioli gli arrivi di Vural e Lusuardi. In particolar modo, emergono dettagli per quanto riguarda il talento centrocampista classe 2006. Al Frosinone andranno circa 4,5 milioni, con il giocatore che firmerà un contratto triennale con opzione di prolungamento per un altro anno. Dovrebbe essere fissata una clausola rescissoria a trentacinque milioni di euro (che se venisse esercitata in futuro renderebbe per estremo distacco Vural la cessione più remunerativa per il club). Al primo club del giocatore, l’Hammarby, andrà il 25% del prezzo di acquisto. Oramai è attesa solamente l’ufficialità per questo colpo per l’oggi e il domani.

Lorenzo Vero