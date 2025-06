Calciomercato Pisa: trattative avanzate per Vural e Lusuardi, Dawidowicz nel mirino

Continua il lavoro sul calciomercato. D’altronde, il Pisa si è dimostrata da anni una società solida, e il tema allenatore può sì destabilizzare, ma di certo non fermare l’imperterrito moto di crescita. L’intento è portare già dall’inizio del ritiro di Morgex qualche volto nuovo. Così, come raccontato nei giorni scorsi, la società nerazzurra si trova in trattativa in stato molto avanzato con il Frosinone per il passaggio di Isak Vural e Mateus Lusuardi in Toscana. Due colpi in completo stile Pisa: giovani, acquistati a titolo definitivo a una cifra (attorno ai 5-6 milioni di euro la spesa per i due) che rappresenta un investimento, data la propsettiva di rivendita. Il tutto, blindando l’accordo con contratti lunghi (entrambi i calciatori dovrebbero firmare un contratto di quattro anni). D’altronde è stato dichiarato dalla società stessa, il modello cui ispirarsi è l’Udinese, con quella grande rete di scouting volta a portare giocatori dal possibile grande futuro. Basti pensare ad Alexander Lind, tanto per farci un’idea. E proprio riguardo questo discorso, Vural, 1 metro e 89 centimetri di altezza) ha tutti i crismi per rappresentare una risorsa fondamentale per quanto riguarda la prossima Serie A. Diciannove anni di età, cresciuto già nel settore giovanile del Benfica e del Fenerbahce, nell’ultima stagione di Serie B ha rappresentato un valore aggiunto nella corsa del Frosinone di Paolo Bianco verso la salvezza. Ormai Pisa sta diventando un marchio di fabbrica, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei giovani. Non a caso la forza del progetto ha convinto l’entourage dei calciatori di preferire la squadra nerazzurra rispetto ad altre. Per capirci: a gennaio su Lusuardi si era mosso il Palemiras, mentre su Vural si erano mosse addirittura l’Atalanta e il Bologna.

Ma non si ferma qui il club. L’altro rinforzo voluto per la difesa è Dawidowicz, nazionale polacco destinato a lasciare il Verona dopo la scadenza del contratto. 120 le presenze in Serie A da lui collezionate.

Infine, secondo quanto appreso, il Pisa potrebbe continuare a pescare prossimamente dall’estero. In attesa di altri "marpioni" da 150-200 presenze in A annunciati dal presidente Giuseppe Corrado. Ma probabilmente per quello servirà attendere il nuovo allenatore.

Lorenzo Vero