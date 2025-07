Calciomercato. Su Fadera pressione del Cagliari. Continua la trattativa per Solbakken

Una nuova settimana di calciomercato al via. Le strategie del Pisa, come dichiarato più volte dalla dirigenza stessa, è ben chiara. Ma nonostante la bontà e la solidità della mentalità, la società nerazzurra deve fare i conti con la potenza e il blasone delle altre società, una volta giunti in Serie A. I giocatori finiti nel mirino del club nerazzurro sono entrati nella lista anche di altre squadre. Si pensi a Fadera, l’esterno sinistro gambiano di proprietà del Como, sul quale si è fatto forte e insistente la pressione del Cagliari. Con la società sarda il Pisa è invischiato in una serie di intrecci. Nella stessa corsia troviamo un duello per quanto riguarda Liberato Cacace, terzino neozelandese in uscita dall’Empoli in seguito alla retrocessione. Al momento vi è distanza tra l’offerta del Pisa e la richiesta del club.

In attacco, invece, balla il nome della punta Gennaro Borrelli (nella foto Alive), svincolato dopo l’esperienza al Brescia, sul quale già a maggio si era interessata la dirigenza nerazzurra, prima di vedere varie società Napoli, Torino e, appunto, Cagliari, accostarsi. Trattativa diretta tra nerazzurri e rossoblù che procede, come raccontato, per quanto riguarda Scuffet. Il portiere dovrebbe accettare però il ruolo di vice di Semper, che per volontà del club continuerà a essere il titolare. Sembra al momento sfumata la tentazione Goldaniga: il difensore classe 1993 ha infatti rinnovato fino al 2027 il proprio contratto con il Como. Per quanto riguarda Dawidowicz, oltre al Pisa c’è l’interesse in Serie A della Cremonese, oltre che delle sirene dalla Turchia. A centrocampo, invece, prosegue la trattativa con lo Sparta Praga per quanto riguarda il ritorno di Markus Solbakken. Il centrocampista norvegese, non riscattato a 2,5 milioni di euro, è fuori dal progetto dello Sparta Praga. Si tratta per una cifra inferiore.

Lorenzo Vero