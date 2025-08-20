Calciomercato. Vogliacco del Genoa: nuova idea per la difesa. Intanto Mlakar vola in Francia all’Amiens

Undici giorni rimasti prima che la sessione estiva di calciomercato si concluda definitivamente. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per accontentare mister Alberto Gilardino, che dopo l’amichevole contro il Cesena aveva esplicitato la necessità da parte del club di inserire nuovi elementi in rosa. Per quanto riguarda le entrate, come noto il club sta lavorando per portare in nerazzurro un innesto difensivo. Prosegue la trattativa con l’Atalanta per quanto riguarda l’eventuale ritorno di Giovanni Bonfanti, tra i protagonisti della promozione del Pisa e quindi elemento che conosce già bene e ben integrato all’interno dello spogliatoio. I club stanno ragionando sul movimento del giocatore nato nel 2003 sulla base del prestito, ma inserendo il diritto di riscatto.

Il calciatore è fuori dal progetto di Ivan Juric: l’allenatore croato non l’ha inserito nelle ultime amichevoli dell’Atalanta. L’altro nome in difesa proviene da Genova, ovvero dalla ex squadra di Gilardino. Stiamo parlando di Alessandro Vogliacco (nella foto). Il difensore classe 1998 potrebbe lasciare la squadra di Viera. Quasi 27 anni, 102 presenze in Serie B e 42 in Serie A, diviso tra proprio il Parma e il Genoa. In rossoblù è stato allenato e diventato centrale nel corso della gestione del tecnico Gilardino, con cui hanno ottenuto la promozione dalla B prima di aver registrato il dato di miglior formazione neopromossa dei top cinque campionati europei nella stagione successiva. L’allenatore sarebbe così ben contento di riabbracciare un suo pupillo.

Passando alle uscite, su Nicholas Bonfanti sembra essere in chiusura il Mantova (dove troverebbe Castellini), che nelle ultime ore ha sorpassato la Carrarese. Adrian Rus resta vicino alla Sampdoria, mentre Mlakar ha trovato una nuova sistemazione all’Amiens in Ligue2 (seconda serie francese). L’attaccante sloveno avrebbe già raggiunto la Francia per iniziare ad allenarsi proprio con i transalpini.

L’attaccante Arena potrebbe rimanere in Toscana, è contesto tra Carrara ed Empoli, così come Leonardo Loria potrebbe rimanere in Serie B. Sovrannumero in porta: in uscita anche Livieri, che potrebbe andare alla Pro Vercelli.

Lorenzo Vero