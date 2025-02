Calendario di fuoco per i nerazzurri. A Inzaghi il compito più difficile

Si apre un vero e proprio tour de force per il Pisa. La sconfitta contro il Cittadella ha incrinato il percorso dei nerazzurri, dopo una striscia positiva di sei partite. Adesso, nell’immediato futuro ci sono quattro partite dall’alto tasso di difficoltà, che culmineranno con la sfida del "Picco" contro lo Spezia. Ma adesso testa alla prossima giornata, dove la squadra di Inzaghi sarà l’ultima a scendere, in campo dal punto di vista del calendario, allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena. Il Pisa, infatti, giocherà domenica alle 17.15, già consapevole dei risultati delle due rivali. La capolista Sassuolo, che ha allungato a cinque punti la distanza in vetta in classifica, ospiterà al Mapei Stadium il Brescia di Rolando Maran (quattro punti nelle ultime due partite) sabato alle 15. La squadra di D’Angelo, in contemporanea, giocherà in casa del Modena, stadio in cui il Pisa perse a dicembre. Gli emiliani vogliono riscattare la sconfitta dell’ultimo turno contro la Sampdoria a "Marassi". Il risultato di questi farà da gradiente per l’umore del Pisa, che vedrà gli avversari o essersi avvicinati a un punto, o mosso un passo, andando a -3, oppure lasciando la distanza invariata, con così la possibilità di allungare.

Ogni turno può cambiare tutto, a questo punto del campionato: il 27esimo si aprirà venerdì con la capolista a tirare le redini, in scena nell’anticipo in casa della Sampdoria. Il sabato alle 15 sarà il turno del Pisa, che ospiterà la Juve Stabia, con l’obiettivo di riscattare il ko dell’andata, mentre sarà lo Spezia a giocare per ultimo, in casa contro il Catanzaro. Passata questa giornata, inizia l’esame vero e proprio per Inzaghi. Due trasferte dove è in palio una grande, grandissima fetta del campionato. Alle 17.15 del 1 marzo, i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo, nel remake della sfida d’andata, vinta per 3-1 a Santo Stefano. Il tutto con gli occhi interessati dello Spezia, incollato sul televisore dopo aver giocato al "Druso" di Bolzano contro il Sudtirol l’anticipo del venerdì.

Una trasferta dove è attesa una grande affluenza da parte del pubblico toscano. Esodo che non ci sarà, invece, otto giorni dopo, in una partita altrettanto, forse anche di più, complessa. Il 9 marzo ci sarà lo scontro diretto tra lo Spezia e il Pisa, che si rincontrano dopo averlo fatto nella prima giornata di campionato, nella partita terminata per 2-2. Il Sassuolo giocherà in contemporanea sempre in casa, contro il Bari.

Quattro partite in poco meno di un mese, un vortice nel quale le tre squadre ne usciranno o rinvigorite o acciaccate, verso quelle che saranno le ultime partite, quindi il gran finale del campionato di Serie B. Mantenendo un occhio vigile alla distanza dalla quarta.