Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Pisa
  4. Capitan Caracciolo il totem della squadra. En plein di presenze: sei per 540 minuti

Capitan Caracciolo il totem della squadra. En plein di presenze: sei per 540 minuti

La difesa punto fermo: il collega di reparto Simone Canestrelli e il portiere Semper secondo e terzo nella classifica speciale

di ANDREA MARTINO
11 ottobre 2025
Il capitano Antonio Caracciolo (. foto Masotti per Del Punta

Il capitano Antonio Caracciolo (. foto Masotti per Del Punta

XWhatsAppPrint

Gambe forti, spalle larghe, personalità e carisma: il capitano Antonio Caracciolo è il totem attorno al quale mister Alberto Gilardino ha allestito il villaggio nerazzurro. Il numero 4 nel primo scorcio del campionato di Serie A non ha saltato neppure un minuto: 6 presenze su 6 da titolare e vissute interamente in campo.

Il difensore centrale ha totalizzato 540 minuti (recuperi esclusi): un risultato niente male per un giocatore di 35 anni sul quale qualche scettico – nel corso dell’estate – aveva avanzato diversi dubbi sulla tenuta fisica. Con prestazioni solide, a tratti esaltanti nella marcatura dei centravanti che via via si è trovato di fronte, Caracciolo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Accanto a lui troviamo altri due elementi con il contachilometri "pieno": si tratta del collega di reparto Simone Canestrelli, chiamato alla consacrazione definitiva, e il portiere Semper.

Più staccato, al quarto posto, Michel Aebischer: lo svizzero, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto ai box a Bologna, si ferma a 405’. Attaccato al compagno di reparto ci sono Marius Marin, giunto a quota 399’ dopo 5 gare disputate, e Idrissa Tourè con 396’. Alle spalle di questa coppia c’è un altro centrocampista in grande ascesa, sia sul piano delle performance che in quello della considerazione del tecnico: si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, che ha trascorso ben 388’ sul rettangolo verde.

La top ten dei calciatori più impiegati è completata da un terzetto di attaccanti. Matteo Tramoni fino a oggi ha disputato 359’ (il 66,4% del totale); Henrik Meister e M’Bala Nzola sono leggermente più indietro: il danese ha accumulato 330’, l’angolano è a quota 325’. Fuori dalla lista dei primi dieci troviamo i due interpreti della corsia mancina: Samuele Angori con 279’ in campo e Mehdi Leris giunto a quota 257’.

Tre giri di orologio in meno per Giovanni Bonfanti, ma il difensore è in rampa di lancio e, dopo il rodaggio immediatamente successivo al suo ritorno in nerazzurro al termine del mercato estivo, non è più uscito dallo scacchiere titolare.

Sopra la soglia dei 200 minuti disputati c’è soltanto un altro giocatore: è Stefano Moreo, arrivato a 236. Dopo aver giocato da titolare nelle primissime sfide della stagione, l’attaccante milanese contro Fiorentina e Bologna ha morso il freno, raccogliendo appena tre minuti.

Alle spalle del numero 32 c’è una coppia di calciatori approdati in nerazzurro nel corso della sessione estiva di mercato: Mateus Lusuardi ha disputato 199’ mentre Juan Cuadrado è arrivato a 134. Sotto alla soglia dei cento minuti tutti gli altri elementi che compongono la rosa dello Sporting Club: Calabresi, Denoon, Lorran, Hojholt, Piccinini, Buffon e Stengs. Quest’ultimo, così come Esteves, senza il grave infortunio rimediato nelle scorse settimane sarebbe sicuramente stato molto più in alto in questa speciale classifica delle presenze in campo.

M.A.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su