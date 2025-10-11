Capitan Caracciolo il totem della squadra. En plein di presenze: sei per 540 minuti

Gambe forti, spalle larghe, personalità e carisma: il capitano Antonio Caracciolo è il totem attorno al quale mister Alberto Gilardino ha allestito il villaggio nerazzurro. Il numero 4 nel primo scorcio del campionato di Serie A non ha saltato neppure un minuto: 6 presenze su 6 da titolare e vissute interamente in campo.

Il difensore centrale ha totalizzato 540 minuti (recuperi esclusi): un risultato niente male per un giocatore di 35 anni sul quale qualche scettico – nel corso dell’estate – aveva avanzato diversi dubbi sulla tenuta fisica. Con prestazioni solide, a tratti esaltanti nella marcatura dei centravanti che via via si è trovato di fronte, Caracciolo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Accanto a lui troviamo altri due elementi con il contachilometri "pieno": si tratta del collega di reparto Simone Canestrelli, chiamato alla consacrazione definitiva, e il portiere Semper.

Più staccato, al quarto posto, Michel Aebischer: lo svizzero, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto ai box a Bologna, si ferma a 405’. Attaccato al compagno di reparto ci sono Marius Marin, giunto a quota 399’ dopo 5 gare disputate, e Idrissa Tourè con 396’. Alle spalle di questa coppia c’è un altro centrocampista in grande ascesa, sia sul piano delle performance che in quello della considerazione del tecnico: si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, che ha trascorso ben 388’ sul rettangolo verde.

La top ten dei calciatori più impiegati è completata da un terzetto di attaccanti. Matteo Tramoni fino a oggi ha disputato 359’ (il 66,4% del totale); Henrik Meister e M’Bala Nzola sono leggermente più indietro: il danese ha accumulato 330’, l’angolano è a quota 325’. Fuori dalla lista dei primi dieci troviamo i due interpreti della corsia mancina: Samuele Angori con 279’ in campo e Mehdi Leris giunto a quota 257’.

Tre giri di orologio in meno per Giovanni Bonfanti, ma il difensore è in rampa di lancio e, dopo il rodaggio immediatamente successivo al suo ritorno in nerazzurro al termine del mercato estivo, non è più uscito dallo scacchiere titolare.

Sopra la soglia dei 200 minuti disputati c’è soltanto un altro giocatore: è Stefano Moreo, arrivato a 236. Dopo aver giocato da titolare nelle primissime sfide della stagione, l’attaccante milanese contro Fiorentina e Bologna ha morso il freno, raccogliendo appena tre minuti.

Alle spalle del numero 32 c’è una coppia di calciatori approdati in nerazzurro nel corso della sessione estiva di mercato: Mateus Lusuardi ha disputato 199’ mentre Juan Cuadrado è arrivato a 134. Sotto alla soglia dei cento minuti tutti gli altri elementi che compongono la rosa dello Sporting Club: Calabresi, Denoon, Lorran, Hojholt, Piccinini, Buffon e Stengs. Quest’ultimo, così come Esteves, senza il grave infortunio rimediato nelle scorse settimane sarebbe sicuramente stato molto più in alto in questa speciale classifica delle presenze in campo.

M.A.