Caracciolo e la protesta social silenziosa: "Sarà lunghissima..." con la bocca cucita

Continuano a far discutere, e molto, gli episodi arbitrali di Pisa-Fiorentina. Al punto che anche la società nerazzurra, che storicamente non commenta le decisioni della direzione di gara, sta alzando la voce. "Credo sia molto chiaro il tocco di mano…" ha commentato Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN dopo aver rivisto la deviazione di Pongracic, appunto con la mano, sul cross di Bonfanti. Un sorriso beffardo, uno sguardo sconsolato. Letteralmente incomprensibile aver definito quella posizione della mano "naturale", come fatto dall’arbitro Manganiello ai giocatori (frase riportata da Touré in conferenza stampa). Grande attesa per la spiegazione del designatore Gianluca Rocchi questa sera a OpenVar su DAZN, dopo che settimana scorsa aveva pubblicamente ammesso l’errore di non assegnare il rigore a Napoli, considerando impunibile il tocco di mano di Leris.

Seppur difficile da mandare giù, è chiara la regola che ha portato all’annullamento della splendida rete segnata da Meister. Infatti, da regolamento, "Una rete non è valida se viene segnata subito dopo che il pallone ha toccato le mani dello stesso giocatore, anche se accidentale". Una "regola difficile da comprendere", come ribadito da Gilardino, per la quale non resta che dire "purtroppo", cioè ciò che ha scritto l’attaccante danese sui social. Restano però i due tocchi di mano, quello di Pongracic appunto ma anche quello di Fazzini in area di rigore a stretto contatto con Tramoni, con il pallone che è terminato sul fondo e l’arbitro ha assegnato la rimessa. E al termine della partita, i calciatori hanno affidato i propri messaggi sui social. Su Instagram il capitano nerazzurro Antonio Caracciolo è eloquente, con le immagini della partita accompagnate dalla didascalia: "Sarà lunghissima…" e l’emoticon di una bocca cucita. Il suo compagno di reparto, Canestrelli, si concentra maggiormente sulla partita: "Grande battaglia in una cornice di pubblico fantastica. Orgoglioso di Noi". Lo stesso messaggio quello di Vural, subentrato benissimo nel corso del secondo tempo: "Grande sforzo da parte della squadra. Continueremo a combattere per i nostri colori. Orgoglioso del mio esordio in Serie A".

Il migliore in campo è stato premiato Ebenezer Akinsanmiro, "trattore" in mezzo al campo, ma certamente non ha sfigurato affatto M’Bala Nzola, che di testa ha colpito la traversa nel primo tempo. "Tutti insieme" il messaggio scritto dall’attaccante al termine della partita. Resta l’amaro in bocca di un solo punto al termine di una prestazione superlativa nel derby. "Così tutti insieme, con questo spirito, arriveranno i risultati: non molliamo" ha assicurato Juan Cuadrado su Instagram. Ora il Pisa cercherà quindi quell’"1%" di cui ha parlato Idrissa Touré.