Caracciolo e l’elogio ai tifosi: "Sì, è stato veramente bellissimo"

"Siamo amareggiati per il risultato, speravamo di pareggiare la partita". Così il capitano del Pisa Antonio Caracciolo ha commentato la sconfitta del Mapei Stadium ai microfoni di PuntoRadio nell’immediato post-partita. Un risultato che, soprattutto considerato il secondo tempo, lascia un po’ di delusione per un esito differente a detta dei giocatori in campo: "Il primo tempo è stato sottotono, ma nel secondo invece siamo migliorati, ma dobbiamo continuare così. Sono gli episodi che decidono: se avessimo subito segnato con Tramoni avremmo cambiato la situazione, poi siamo stati maggiormente sporchi, siamo arrivati dopo, e loro puniscono ogni errore, iniziando a giocare. Abbiamo subito tre tiri il primo tempo, subendo gol. Nel secondo abbiamo fatto di tutto per pareggiarla, senza riuscirci. C’è stata la traversa di Meister e il gol annullato a Moreo, ma dobbiamo continuare così".

Terminata la disamina della partita, Caracciolo non si è potuto tirare indietro a un commento sui tifosi: "È stato bellissimo. Il tifo è stato straordinario. Vederli fuori casa è impressionante, totalmente diverso". E proprio questo a giustificare i musi lunghi e la rabbia da parte dei giocatori, che dopo il triplice fischio si sono recati sotto la curva ospite a raccogliere l’abbraccio del proprio pubblico, che ha continuato a intonare "Vi vogliamo così". Così il capitano del Pisa ha voluto continuare: "L’amarezza è doppia, per non avere regalato a noi e ai tifosi un risultato diverso, anche per tutti i chilometri che hanno percorso".

Adesso, anche per lui, la testa è subito volta alla sfida di domenica, quando il Pisa farà visita allo Spezia: "Loro prepareranno una partita importante, faranno di tutto per limare lo svantaggio che hanno nei nostri confronti. Sarà una partita diversa, la butteranno sulle seconde palle, foga, intensità: d’altronde noi D’Angelo lo conosciamo molto bene". Caracciolo ha anticipato i temi della partita: "Vincerà chi conquisterà più duelli. Loro faranno il tutto esaurito, ma ci piacerebbe tornare a Pisa con i nostri tifosi per festeggiare un risultato positivo".

Lorenzo Vero