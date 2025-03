Caso Vazquez. Frasi razziste. Squalifica di 10 turni

La corsa ai primi posti del campionato di Serie B potrebbe aver subito una svolta: il giudice sportivo della cadetteria ha squalificato per 10 turni l’italo argentino Franco Vazquez per frasi razziste. L’episodio incriminato è avvenuto dopo il fischio finale della sfida giocata dalla Cremonese al "San Nicola" di Bari il 15 febbraio (terminata 1-1): il fantasista dei grigiorossi e il terzino Mehdi Dorval, in forza ai pugliesi, sono entrati in contatto e, dopo uno scambio di vedute non propriamente civile sull’andamento della partita, il francese è scoppiato in lacrime. Attorno a lui si è creato un capannello di giocatori e addetti ai lavori della società pugliese, reagendo alle parole proferite da Vazquez in modo veemente: l’arbitro della gara, la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, ha preso atto delle accuse rivolte dai tesserati nei confronti di Vazquez, senza però prendere provvedimenti. Nel supplemento di indagine richiesto dalla Procura federale sono emersi dettagli e prove ritenute inconfutabili da parte del giudice sportivo della Serie B: il verdetto arrivato nel bollettino pubblicato ieri è di 10 turni di squalifica per l’italo argentino.

Nel documento si legge che le indagini hanno accertato l’offesa discriminatoria a sfondo razziale: Vazquez quindi va incontro alla medesima squalifica subita nel 2021 da Michele Marconi, coinvolto in un episodio controverso con il centrocampista nigeriano del Chievo Verona Joel Obi. La Cremonese potrà presentare ricorso ma, se non verrà accolto, perderà Vazquez sino al termine della stagione regolare ed eventualmente anche nella prima gara dei playoff. M.A.