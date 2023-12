Centro sportivo, atti in Comune: "Pronti a costruire entro il 2024"

Il Pisa rilancia e risponde alle prime domande dei tifosi con un atto concreto. La società nerazzurra infatti ieri mattina ha consegnato, alla direzione urbanistica privata del Comune di Pisa l’istanza per l’adozione del piano attuativo in merito alla realizzazione del Pisa Training Center di Gagno. Nel documento il Pisa ha infatti affrontato le questioni ambientali principali disposte lo scorso 18 luglio, a cominciare dall’adattamento ai cambiamenti climatici, sollevate dagli enti competenti. Un deciso passo avanti da parte della società e dai progettisti di Ati Project.

L’istanza ora andrà in consiglio comunale per l’adozione del piano attuativo e del rapporto ambientale. Dopo l’adozione il Pisa Sporting club può già presentare la richiesta di permesso di costruire. Le tempistiche ora prevedono 45 giorni par la pubblicazione sul Burt, il tempo per ricevere le osservazioni, poi dopo ulteriori 45 giorni il Comune esprimerà il suo parere sulla valutazione ambientale strategica (VAS), quindi ci saranno ulteriori 15-30 giorni di valutazioni da parte della commissioni consiliare, a seconda delle osservazioni pervenute. Dopo ulteriore approvazione da parte del consiglio comunale può essere rilasciato il permesso di costruire, se presentato con congruo anticipo.

Nel documento la società nerazzurra definisce la parte burocratica come "un iter forzatamente lungo e difficile". Ieri la svolta, con la nuova data di massima di inizio lavori: "L’atto sancisce il termine della fase progettuale – spiega la nota –. La società si augura adesso di poter rispettare il cronoprogramma condiviso con tutti gli organi competenti e di poter passare quindi alla fase attuativa entro giugno 2024". A questo punto è il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado che, in calce alla nota del Pisa Sporting Club, commenta la giornata, definendo questo atto come "un altro momento storico". Corrado spera che la burocrazia non causi intoppi: "Nonostante una dilatazione dei tempi indipendente dalla nostra ferma volontà di realizzare velocemente quanto più volte dichiarato – dichiara il presidente Giuseppe Corrado –, siamo arrivati al termine della fase progettuale. Mi auguro, vivamente, che i tempi previsti e condivisi con gli organi competenti non subiscano nuovi ed ulteriori ritardi. Il Pisa Sporting Club, come sempre, ha fatto la sua parte onorando le promesse fatte a tutta la città nell’ottica di un percorso di continua crescita".

Corrado però parla anche dell’Arena Garibaldi, rispondendo a un’altra domanda da parte dei tifosi, che avevano chiesto chiarezza in un comunicato anche su questo punto: "Adesso mi auguro che anche le problematiche relative all’Arena Garibaldi possano risolversi in tempi rapidi e che il nostro stadio possa tornare ad avere almeno la capienza di inizio stagione. Lavoreremo assiduamente, al fianco dell’amministrazione, per far sì che lo stadio non rappresenti più un problema. Non sarà un percorso facile, ma le difficoltà non ci hanno mai scoraggiato - conclude il presidente -. Speriamo che il 2024 sia un anno importante per il club, il centro sportivo e l’Arena".

Soddisfatto anche il sindaco Michele Conti che, in una nota, commenta: "Quello di oggi è un altro passo in avanti per la realizzazione del centro sportivo – ha commentato il sindaco –. Una notizia positiva per la città e anche per l’amministrazione comunale, che ha sempre ritenuto di interesse pubblico il progetto presentato dal Pisa Sporting Club sotto molteplici aspetti con la riqualificazione di una zona periferica a due passi dalla Torre". "Entriamo nell’ultima fase dell’iter urbanistico – conclude Conti – che, come prevede la legge, presuppone il doppio passaggio in consiglio comunale per l’adozione e la successiva approvazione".