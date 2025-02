Cesena-Pisa 1-1: tante emozioni, ma occasione sprecata per gli uomini di Inzaghi

Pisa, 16 febbraio 2025 - Il Pisa non va oltre l'1-1 al Manuzzi di Cesena, sprecando l’occasione di avvicinarsi al secondo posto. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Touré, ma non chiudono il match nonostante la superiorità numerica dal 46’ per l’espulsione di Donnarumma. Angori e Moreo sfiorano il raddoppio, poi un rigore negato ad Abildgaard scatena le proteste. Nel finale arriva la beffa: La Gumina insacca sulla respinta corta di Semper. La squadra di Inzaghi torna a casa con un solo punto e qualche rimpianto.

PRIMO TEMPO – A partire molto forte è il Cesena che si lancia subito in un pressing altissimo nei confronti degli uomini di Inzaghi. La prima occasione per i nerazzurri è sui piedi di Tramoni. Il numero 11 riceve palla da Touré, dopo un prolungamento di Moreo, ma Tramoni sfiora il palo alla destra di Klinsmann. Al 14′ il Cesena va in gol con La Gumina, ma è fuorigioco e viene annullato dall’arbitro. Il Pisa alza la propria linea difensiva progressivamente. Bisogna aspettare il 33′ per vedere il Pisa andare in vantaggio. Angori su punizione pesca Meister che prolunga per Touré segnando la rete del vantaggio. Al 44′ Bonfanti va vicino al gol con una torsione aerea in area, ma l’azione si risolve in un nulla di fatto. Nel finale Meister ha la palla del 2-0, ma non riesce a stoppare il pallone che termina tra le braccia di Klinsmann. Al 48′ viene annullata una rete ad Adamo per evidente fuorigioco e, dopo 4′ termina il primo tempo. SECONDO TEMPO – La ripresa comincia con un rosso per Donnarumma che interviene con un pestone alla caviglia nei confronti di Touré e il Cesena resta in dieci. Al 57′ il pallone arriva, dopo un gravissimo errore difensivo ad Angori che, di prima intenzione, sfiora la rete con un tiro alto di poco. Doppio cambio per il Pisa al 59′. I nerazzurri inseriscono Hojholt per Meister, con il neoentrato che va sulla trequarti e Moreo viene adattato unica punta, mentre esce anche l’ammonito Touré per Sernicola. Al 63′ ci prova Angori da fuori, ma la conclusione è alta sopra la traversa. Al 66′ Moreo si accentra e va al tiro, ma Klinsmann blocca a terra una conclusione centrale. Altra sostituzione per la squadra di inzaghi con Tramoni che viene rilevato da Morutan, quindi Abildgaard rileva Piccinini. Non viene poi assegnato dal var un rigore solare per un fallo di Kinsmann su Abildgaard. Al 73′ Sernicola calcia da fuori, poi Morutan prova a direzionare il tiro in scivolata, ma la palla termina a lato. All’79’ colpo di scena con la rete del Cesena che trova la parità. La Gumina sfrutta una respinta di Semper su un tiro da fuori, trafiggendolo. L’ultimo cambio è l’inserimento di Arena al posto di Canestrelli. All’87’ Morutan cicca malamente da due passi sprecando. Prova a riscattarsi Morutan un minuto dopo, ma Klinsmann anticipa Abildgaard. Non succede più nulla e la partita finisce così. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Piacentini (70′ Bastoni), Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi (37′ Mendicino), Saric (70′ Antonucci), Berti (52′ Celia), Donnarumma; Shpendi (46′ Russo), La Gumina. A disp: Pisseri, Siano, Tavsan, Manetti, Pieraccini. All.: Mignani.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (82′ Arena), Caracciolo, Bonfanti; Touré (59′ Sernicola), Piccinini (67′ Abildgaard), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (67′ Morutan); Meister (59′ Hojholt). A disp.: Nicolas, Loria, Sussi, Buffon, Solbakken, Castellini, Calabresi. All. : F. Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: 33′ Touré, 79′ La Gumina

Note: ammoniti: Canestrelli, Meister, Adamo, Touré, Mendicino, Russo, Angori Espulso Donnarumma Recupero 4′ pt, 6′ st. Spettatori totali 11.376, di cui 243 ospiti

Michele Bufalino