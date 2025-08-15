COLPO DI SCENA TROILO. Parma sorpassa il Pisa. Maxi offerta all’argentino

di Lorenzo VeroPISALe vie del mercato sono infinite. Così come lo sono gli scenari, ricchi di colpi di scena, talvolta non gradevoli. È quanto sta accadendo al Pisa. Sì, perché la grande telenovela dell’estate nerazzurra, quella relativa a Mariano Troilo, sta andando verso la conclusione nella maniera più inattesa possibile. Il difensore argentino è infatti prossimo al trasferimento al Parma. Un sorpasso improvviso, un blitz, che la squadra emiliana ha compiuto nelle ultime ore ai danni del Pisa. Lui il prescelto da parte dell’altro club di Serie A per sostituire Giovanni Leoni, il giovane difensore italiano classe 2006 acquistato dai campioni d’Inghilterra del Liverpool per 35 milioni di euro. Gli ingressi di grandi quantità di denaro nelle casse del Parma (data la cessione di altri big, come Sohm alla Fiorentina) ha permesso al club ducale di presentare sul tavolo del Belgrano un’offerta di acquisto a titolo definitivo per l’intero cartellino del giocatore. Soluzione gradita dagli argentini, che però in precedenza avevano trovato l’intesa con il Pisa per la cessione del 50% del cartellino a circa 4,5 milioni, con possibilità da parte dei nerazzurri di prelevare la restante percentuale per circa 5 milioni l’estate successiva, lasciando una percentuale di rivendita superiore al 20%.

Tutto era oramai deciso, tanto è vero che lo stesso Troilo il 2 agosto, dopo la vittoria contro l’Independiente ai microfoni di una testata argentina, dichiarò: "Vado in Italia, al Pisa". Non solo: sempre il giocatore, rispondendo a un messaggio su Instagram della pagina Pisacuorenerazzurro: "Ci siamo?" disse: "Siamo molto vicini!". E invece, è andato al Parma. Il Belgrano prima ha accettato, poi tergiversato, in attese di offerte last-minute, che ha trovato. Troilo verrà a Pisa sì, ma da avversario a inizio dicembre. Una beffa per la società nerazzurra, che ha già vissuto una situazione simile nel corso di questa estate – pur durata decisamente meno – con Zerbin, destinato a unirsi al Pisa ma trasferitosi poi alla Cremonese dopo il blitz del club grigiorosso. Vedremo se adesso la dirigenza deciderà di virare su un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Alberto Gilardino, dopo due mesi ad aver seguito, portato avanti e, almeno virtualmente, chiuso la trattativa per il giovane argentino. Anche questo è il calciomercato.