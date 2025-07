Con le valigie. Miguel Veloso lascia il Pisa: "Due anni ricchi di emozioni»

Miguel Veloso non fa più parte dello staff tecnico del Pisa. Una notizia nota, alla quale ora è seguita la conferma, data dallo stesso portoghese attraverso un lungo messaggio postato sui suoi profili social: "Dopo due anni intensi e ricchi di emozioni, si conclude il mio percorso con il Pisa Sporting Club" esordisce Veloso, che ha voluto seguire quindi con un commento riguardo la sua esperienza in nerazzurro: "È stato un onore vestire questa maglia come calciatore e contribuire anche come collaboratore tecnico".

Veloso, classe 1986, è giunto sotto la Torre nell’estate del 2023, con la funzione di fare da chioccia al centrocampo (e allo spogliatoio) guidato da Aquilani. In campo con la maglia del Pisa è sceso ventisette volte trovando una rete, la punizione a Lecco. Quindi, dopo aver appeso la scorsa estate gli scarpini al chiodo, la decisione di passare dall’altra parte della linea laterale, rimanendo in nerazzurro, con Inzaghi che ha deciso di inserirlo nel suo staff. Un contributo importante il suo, sia da un punto di vista tecnico che da collante tra lo staff e lo spogliatoio, anche suo fino a pochi mesi prima. "Un ringraziamento speciale va alla Società e ai dirigenti per la fiducia, il supporto e l’opportunità di crescita che mi hanno offerto in questo cammino. Porto con me ricordi indelebili, legami sinceri e una profonda gratitudine. Grazie a tutti: compagni, staff, tifosi e a chi ha condiviso con me ogni momento di questa avventura". Prosegue così, con i ringraziamenti, il portoghese, che quindi ha voluto mandare un messaggio per il futuro: "Ci vediamo in campo, con lo stesso entusiasmo di sempre". Sotto al post di Instagram, tanti i commenti dei calciatori nerazzurri: "Grazie di tutto professore" scrive Canestrelli, seguito dai cuori postati da, tra gli altri, Piccinini, Esteves, Buffon, Angori, Caracciolo, Calabresi, Hojholt e Sussi.

Adesso, nel futuro di Miguel Veloso ci sarà con quasi ogni certezza l’Atalanta, fortemente voluto dal nuovo allenatore Ivan Juric, del quale è stato calciatore e anche capitano nel corso delle sue esperienze al Genoa e al Verona. Un binomio che quindi dovrebbe ricomporsi a Bergamo. Una curiosità? Come noto, la prima giornata di campionato vedrà la sera del 24 agosto la sfida al GeWiss Stadium tra l’Atalanta e proprio il Pisa. Potrebbe così andare in atto un nuovo incontro ravvicinatissimo tra le parti. Veloso lascia un bel ricordo di sé a Pisa, come mostrato dalle testimonianze di affetto.

Lorenzo Vero