Contro il Como. Torna Barba (laureato) ma come avversario Il Como arriva a Pisa con una vittoria bugiarda, ma con una prestazione migliore della stagione. Federico Barba, ex giocatore del Pisa, è uno dei 'bomber' dei comaschi con 2 reti in 10 presenze. Sarà la prima volta che Barba torna a Pisa da avversario.