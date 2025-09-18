Corrado fra campo, abbonamenti e cantieri: "Nuovo centro sportivo entro il 2027"

Un occhio allo sviluppo a medio e lungo termine, ma anche l’attenzione focalizzata sul "qui e ora" del mondo nerazzurro. L’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado, in chiusura del Media day organizzato dal club, ha stilato il primissimo bilancio della stagione: "Abbiamo conservato lo zoccolo duro del gruppo che qualche mese ci ha trascinato in Serie A, potenziandolo con elementi dallo spessore e dall’esperienza internazionali. Attorno a queste figure abbiamo innestato anche profili futuribili, che cresceranno e miglioreranno grazie alla guida dei giocatori più esperti. Quindi sul mercato abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e la riprova del campo, dopo le prime tre partite di campionato, ci conforta". Corrado infatti ha sottolineato "di essere piacevolmente stupito del grado di maturazione della squadra. Onestamente credevo che saremmo stati più indietro, invece le prove contro Atalanta, Roma e Udinese ci hanno mostrato una squadra capace di giocarsela alla pari in Serie A, nonostante a livello anagrafico e tecnico siamo molto giovani per questo palcoscenico. Mentalmente e atleticamente siamo pronti a giocarcela contro chiunque: questo al momento è l’aspetto più importante".

L’amministratore delegato dello Sporting Club ha annunciato anche una novità molto importante relativa al Pisa Training Centre: "Entro la fine della prossima settimana comunicheremo il general contractor che abbiamo individuato per la conduzione della parte operativa del progetto. La fase propedeutica è conclusa: adesso entriamo nel vivo dei lavori. Entro giugno 2026 saranno pronti i campi e la prima squadra potrà spostarsi lì per gli allenamenti. Poi passeremo alla realizzazione di tutte le altre strutture: contiamo di inaugurare il centro sportivo completato entro gennaio o febbraio del 2027". Dalla bocca di Giovanni Corrado è arrivato anche un retroscena sulla campagna abbonamenti: "Abbiamo deciso di riservare circa metà dei posti rimasti disponibili dopo la fase di prelazione, a esclusione della tribuna coperta, per i nuovi abbonati. Una scelta dettata dalla volontà di lasciare una quota importante anche per l’acquisto settimanale del biglietto singolo: durante l’estate abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di richieste, decisamente superiori alla capienza complessiva dello stadio. Anche l’introduzione del pacchetto di mini abbonamenti va nella direzione di soddisfare la turnazione dei posti, proponendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire dal vivo il Pisa".

La visione a medio e lungo periodo della società, infine, ha trovato una nuova sponda nell’accordo commerciale sottoscritto con Boglioli, maison d’alta moda sartoriale italiana che curerà il look delle divise ufficiali della dirigenza e della prima squadra. Giacca, maglia e pantaloni sono stati pensati e realizzati dai sarti di Boglioli con l’intento "di esaltare il brand nerazzurro – hanno commentato Corrado e Francesco Russo, amministratore delegato dell’azienda di moda -, riconoscibile in tutto il mondo e meritevole di andare oltre alla Torre".

M.A.